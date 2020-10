Em bé Phú Thọ nuốt bấm móng tay: Youtube “dạy hư” trẻ Việt thế nào?

Trung Tâm Y Tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận cấp cứu một trẻ trai 9 tuổi, có biểu hiện ho nhiều, đau bụng. Qua thăm khám và nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện chiếc bấm móng tay có kích thước 6x1,6 cm, nằm tại vị trí phình vị lẫn thức ăn, gây tổn thương xước niêm mạc dạ dày. Ngay lập tức, bệnh nhi được nội soi gắp dị vật thành công. Cậu bé cho biết học theo các video trên youtube nên đã nuốt bấm móng tay vào bụng. Các cơ sở y tế cho biết gần đây đã tiếp nhận nhiều ca bệnh hóc các dị vật ở trẻ nhỏ rất nguy hiểm. Việc xuất hiện tràn lan những video có nội dung xấu khiến trẻ em có nhận thực sai lệch về cuộc sống. Trước đó, thông tin một bé gái 5 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh mất mạng vì làm theo video hướng dẫn treo cổ trên youtube khiến các bậc phụ huynh bàng hoàng. Ngày 12/10 bé bắt chước theo trò chơi thắt cổ đăng tải trên YouTube. Chỉ vài phút không để ý đến khi gia đình phát hiện, bé đã bất tỉnh trong tư thế treo cổ. Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bé gái tử vong ngay sau đó ít giờ.Nội dung độc hại trên youtube đã vô tình dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái. Trước đó vào tháng 11/2019, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh bé trai Đ.T.K 7 tuổi cũng làm theo trò 'thắt cổ nhưng vẫn thở được' trên YouTube. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên bé K đã may mắn giữ được tính mạng. Năm 2019, cậu bé Jason (12 tuổi) ở tiểu bang Michigan (Mỹ) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Nguyên nhân là vì cậu nhóc này đã bắt chước một trào lưu có tên "Fire Challenge" trên Youtube. Tháng 9 năm 2016, cậu bé Aundreis Bass (11 tuổi) cũng tử vong do làm theo video dạy treo cổ trên youtube. Một cậu bé suýt mù mắt vì học theo các trò trên youtube. Vào năm 2019, hai bé gái Zhe Zhe (14 tuổi) và Xiao Yu (13 tuổi) ở Sơn Đông (Trung Quốc) học theo video làm bỏng ngô trên youtube, hậu quả là môt bé gái đã mất mạng, còn một bé bị bỏng 96% cơ thể. "Thử thách cá voi xanh" gây ra nỗi kinh hoàng cho các bậc phụ huynh một thời gian dài bởi tính nguy hiểm của nó. Người chơi phải thực hiện hàng loạt thử thách, từ những việc bình thường đến nguy hiểm, trong vòng 50 ngày, vào lúc 4h sáng mỗi ngày. Cấp độ cao nhất của trò chơi này dành cho người chiến thắng là "tự kết liễu đời mình", giống như những con cá voi xanh tự lao lên bãi biển để tự kết liễu cuộc đời. "Thử thách MoMo" cũng là một trào lưu gây hoang mang trên mạng xã hội, nó khiến người chơi nung nấu ý định tự kết liễu đời mình. Một bé gái tự cắt hết tóc của mình vì nghe lời 'MoMo' trên mạng. Một bà mẹ người Anh tiết lộ, con trai của bà thậm chí còn được yêu cầu kề dao vào cổ theo như một trong những thử thách bệnh hoạn này đề ra, trong khi một đứa bé 6 tuổi cũng sợ hãi khi nhận được cảnh báo “Tôi sẽ giết bạn” khi vô tình xem loạt video có lồng ghép nhân vật này. Các bậc phụ huynh cần tự bảo vệ con trẻ khỏi những thông tin độc hại trên mạng xã hội tránh mang đến hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ. Những youtube có lượng theo dõi nhiều nhất Việt Nam

