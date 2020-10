Dòng laptop Windows Surface rẻ nhất ra mắt cạnh tranh Macbook Air

Microsoft mới đây đã giới thiệu dòng máy tính Surface Laptop Go đem lại lựa chọn hợp lý hơn về kinh tế. Đây là một trong những thiết bị Surface có giá thấp nhất, là phiên bản rút gọn của Surface Laptop 3 với mức giá rẻ hơn. Mục đích chiếc máy này ra mắt còn là để cạnh tranh với Chromebook hay độ nhỏ gọn với Macbook Air. Nhưng cũng giống như Surface Go 2, Surface Laptop Go cần phải cắt giảm một số yếu tố để có giá bán tốt hơn. Máy không có thiết kế vỏ nhôm nguyên khối như Surface Laptop 3 mà chỉ còn vỏ trên bằng nhôm còn nửa dưới bằng nhựa. Với Surface Laptop Go, Microsoft trang bị màn hình kích thước 12,4 inch với độ phân giải 1536 x 1024 pixel, hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 ngón. Con số này mang lại chất lượng hình ảnh nhỉnh hơn chất lượng 720p HD một chút, và cũng khiến đây trở thành chiếc Surface nhẹ nhất của Microsoft. Nó thậm chí còn nhẹ hơn cả chiếc MacBook Air và nhiều chiếc máy tính Chromebook cũng như Windows ở tầm giá này với cân nặng 1,1 kg.. Đặc biệt, ở mức giá này mà thiết bị vẫn có một bàn phím kích thước đầy đủ, với hành trình 1,3 mm và một trackpad Windows Precision lớn. Khác với Surface Go, Microsoft trang bị cho chiếc Surface Laptop Go thứ mà hãng này gọi là con chip thực sự. Thiết bị sử dụng chip Intel Core i5 thế hệ thứ 10 (1035G1), thay vì bộ xử lý Intel Pentium Gold được tìm thấy trên Surface Go cơ bản. Tất nhiên vì có mức giá rẻ, phiên bản khởi điểm của Surface Laptop Go chỉ có 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ trong eMMC. May mắn thay, người dùng sẽ có tuỳ chọn nâng cấp lên RAM 8/16GB và SSD 128GB/256GB. Chi tiết nữa bị loại bỏ đó là camera hồng ngoại, chỉ là webcam 720p thông thường, đồng nghĩa mất đi khả năng mở khóa khuôn mặt mà phải sử dụng vân tay tích hợp vào nút nguồn. Surface Laptop Go chỉ có một cổng USB-A và một cổng USB-C trên chiếc Surface Laptop Go cùng với đó là jack cắm headphone và cổng sạc Surface Connect. Máy hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất và sạc nhanh giúp sạc 80% pin chỉ trong một giờ. Microsoft sẽ tung ra thị trường Surface Laptop Go với ba phiên bản màu khác nhau là xanh, bạc và hồng nhạt.Dòng laptop Windows Surface rẻ nhất của Microsoft bắt đầu nhận đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức lên kệ từ ngày 13/10. Surface Laptop Go có mức giá khởi điểm là 549 USD cho phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, 699 USD cho bản 8/128Gb và 899 USD cho bản 8/256GB. Microsoft cũng tung ra các phụ kiện Surface mới, bao gồm Bàn phím nhỏ gọn giá 69 USD, Bảng số 24 USD và bộ hiển thị không dây 4K giá 69 USD để chiếu các thiết bị Windows lên màn hình lớn hơn. Siêu máy tính của Nhật mạnh nhất thế giới (VOA)

