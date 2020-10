Top 10 cỗ máy siêu to khổng lồ kỳ dị nhất hành tinh

Máy gia tốc hạt nhân được tạo ra vào năm 1930 với mục đích nghiên cứu thành phần nhỏ nhất đó là cấu trúc hạt nhân nguyên tử. Máy gây choáng ngợp vì chu vi 27 km, được chôn sâu 574 mét dưới mặt đất, gần Geneva, Thụy Sĩ. Bên trong máy, hai chùm tia năng lượng được bắn vào nhau, di chuyển gần bằng tốc độ của ánh sáng. 1242 nam châm lưỡng cực dài 14m và 392 nam châm tứ cực dài 4,8 - 7m, lưu giữ ở -271,3 độ. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó vô tình thò đầu vào cỗ máy siêu to khổng lồ này. Được chế tạo ở Đức vào năm 1995, máy xúc cao 315m, dài 740m và năng gần 14074 tấn này gây ấn tượng với bánh xe siêu khủng. Không thể phủ nhận tác dụng của nó nhưng việc di chuyển cỗ máy này thì thực sự là nỗi ác mộng với các công nhân. Cỗ máy Bertha là máy khoan hầm lớn nhất thế giới với đường kính 57,5m nặng 7000 tấn. Mỗi khi sử dụng, cần đến đoàn xe chở 31 khối linh kiện lắp đặt cỗ máy. TBM-Bertha lắp 260 răng, lưỡi của máy có dạng bánh xe lớn, các vấu cứng đúc bằng hợp kim, lắp đa chiều, có thể nghiền, bào đá cứng. Khi máy khoan xoay lưỡi, tiến vào sâu đến đâu, đất đá được ''gọt'' thành mặt phẳng (gương hầm) đến đấy, theo đường kính 17,5 m. Đây có lẽ là cỗ máy khổng lồ kỳ dị nhất hành tinh mà con người từng sáng tạo nên. Cỗ máy có tên La Princesse với trọng lượng 37 tấn, cao 15m, gồm 50 trục thủy lực hỗ trợ di chuyển lấy ý tưởng thiết kế từ hình ảnh của loài nhện. Robot nhện này được thiết kế bởi công ty sản xuất của Pháp là La Machine cách đây một thập kỷ và cần đến 12 người vận hành để con nhện máy này hoạt động. Fabio Reggiani - người Italy từng tạo ra chiếc máy xe lớn nhất từ trước đến nay có trọng lượng 5,5 tấn, động cơ 5000cc, dung tích 5,7 lít V8 Chervolet, hộp số 3 mức tốc độ. Tuy nhiên điều khiến người ta thắc mắc là anh làm thế nào để điều khiển nó. Nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cỗ máy Elektronic AG do Zollner, một người Đức và các cộng sự, thiết kế. Họ mất 6 năm chế tạo robot rồng như con rồng thật trong truyền thuyết cao 15m, nặng 11 tấn, điều khiển bằng radio, thở ra lửa. Rồng máy được lắp ráp 1 động cơ 140 mã lực, dung tích 2 lít, sải cánh dài 11m. Robot được thiết kế rất tinh vi như thật, đâm vào thân có thể ''chảy máu''. Xe tải Belaz trang bị 2 đông cơ 16 xi lanh, một mô-men có sức nặng 13.738, khỏe hơn gấp 17 lần của xe bán tải. Hai bàn xoay trụ có thể giúp cho 8 bánh xe đường kính 1,6m có thể quay được 1 góc với bán kính quay 19m. Triple - E của đại gia vận tải biển Maersk dài 400m, rộng 59m và cao 73m. Kích thước này vượt quá chiều rộng của kênh đào Panama và cao hơn giới hạn bất kỳ cảng biển nào tại Mỹ, đủ hiểu tầm vóc của nó khủng cỡ nào. Máy bay Mriya do Nga thiết kế, có trọng lượng cất cánh là 640 tấn, trang bị 6 động cơ phản lực mạnh mẽ. Khi đậu trên đường băng, Mriya như một con chim mẹ khổng lồ với 1 "lứa gà con" Boeing đứng bên cạnh. Overburden Conveyor Bridge F60 được xem như cỗ máy khổng lồ cứu tinh của con người trong ngành khai thác than nâu từ các mỏ lộ thiên ở Lusatia, một vùng thuộc Đông Đức gần biên giới Ba Lan. Cây cầu vận chuyển nhìn như mê cung này to lớn hơn cả Tháp Eiffel lừng danh của Pháp. Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản "Vớ sơn móng chân" | Yan News

Máy gia tốc hạt nhân được tạo ra vào năm 1930 với mục đích nghiên cứu thành phần nhỏ nhất đó là cấu trúc hạt nhân nguyên tử. Máy gây choáng ngợp vì chu vi 27 km, được chôn sâu 574 mét dưới mặt đất, gần Geneva, Thụy Sĩ. Bên trong máy, hai chùm tia năng lượng được bắn vào nhau, di chuyển gần bằng tốc độ của ánh sáng. 1242 nam châm lưỡng cực dài 14m và 392 nam châm tứ cực dài 4,8 - 7m, lưu giữ ở -271,3 độ. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó vô tình thò đầu vào cỗ máy siêu to khổng lồ này. Được chế tạo ở Đức vào năm 1995, máy xúc cao 315m, dài 740m và năng gần 14074 tấn này gây ấn tượng với bánh xe siêu khủng. Không thể phủ nhận tác dụng của nó nhưng việc di chuyển cỗ máy này thì thực sự là nỗi ác mộng với các công nhân. Cỗ máy Bertha là máy khoan hầm lớn nhất thế giới với đường kính 57,5m nặng 7000 tấn. Mỗi khi sử dụng, cần đến đoàn xe chở 31 khối linh kiện lắp đặt cỗ máy. TBM-Bertha lắp 260 răng, lưỡi của máy có dạng bánh xe lớn, các vấu cứng đúc bằng hợp kim, lắp đa chiều, có thể nghiền, bào đá cứng. Khi máy khoan xoay lưỡi, tiến vào sâu đến đâu, đất đá được ''gọt'' thành mặt phẳng (gương hầm) đến đấy, theo đường kính 17,5 m. Đây có lẽ là cỗ máy khổng lồ kỳ dị nhất hành tinh mà con người từng sáng tạo nên. Cỗ máy có tên La Princesse với trọng lượng 37 tấn, cao 15m, gồm 50 trục thủy lực hỗ trợ di chuyển lấy ý tưởng thiết kế từ hình ảnh của loài nhện. Robot nhện này được thiết kế bởi công ty sản xuất của Pháp là La Machine cách đây một thập kỷ và cần đến 12 người vận hành để con nhện máy này hoạt động. Fabio Reggiani - người Italy từng tạo ra chiếc máy xe lớn nhất từ trước đến nay có trọng lượng 5,5 tấn, động cơ 5000cc, dung tích 5,7 lít V8 Chervolet, hộp số 3 mức tốc độ. Tuy nhiên điều khiến người ta thắc mắc là anh làm thế nào để điều khiển nó. Nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cỗ máy Elektronic AG do Zollner, một người Đức và các cộng sự, thiết kế. Họ mất 6 năm chế tạo robot rồng như con rồng thật trong truyền thuyết cao 15m, nặng 11 tấn, điều khiển bằng radio, thở ra lửa. Rồng máy được lắp ráp 1 động cơ 140 mã lực, dung tích 2 lít, sải cánh dài 11m. Robot được thiết kế rất tinh vi như thật, đâm vào thân có thể ''chảy máu''. Xe tải Belaz trang bị 2 đông cơ 16 xi lanh, một mô-men có sức nặng 13.738, khỏe hơn gấp 17 lần của xe bán tải. Hai bàn xoay trụ có thể giúp cho 8 bánh xe đường kính 1,6m có thể quay được 1 góc với bán kính quay 19m. Triple - E của đại gia vận tải biển Maersk dài 400m, rộng 59m và cao 73m. Kích thước này vượt quá chiều rộng của kênh đào Panama và cao hơn giới hạn bất kỳ cảng biển nào tại Mỹ, đủ hiểu tầm vóc của nó khủng cỡ nào. Máy bay Mriya do Nga thiết kế, có trọng lượng cất cánh là 640 tấn, trang bị 6 động cơ phản lực mạnh mẽ. Khi đậu trên đường băng, Mriya như một con chim mẹ khổng lồ với 1 "lứa gà con" Boeing đứng bên cạnh. Overburden Conveyor Bridge F60 được xem như cỗ máy khổng lồ cứu tinh của con người trong ngành khai thác than nâu từ các mỏ lộ thiên ở Lusatia, một vùng thuộc Đông Đức gần biên giới Ba Lan. Cây cầu vận chuyển nhìn như mê cung này to lớn hơn cả Tháp Eiffel lừng danh của Pháp. Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản "Vớ sơn móng chân" | Yan News