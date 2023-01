Điểm danh 8 loài mèo hoang dã quý hiếm ở Việt Nam

Hổ Đông Dương (Panthera tigris corbetti). Kích thước: Thân dài 1,5 – 1.6 mét, nặng 200-250 kg. Khu vực phân bố: Từng hiện diện ở các vùng rừng núi khắp ba miền, nhưng không còn ghi nhận những năm gần đây. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Rainforest Trust. Báo hoa mai (Panthera pardus). Kích thước: Thân dài 97-140 cm, nặng 50-77 kg. Khu vực phân bố: Các vùng rừng núi trong toàn quốc, nhưng số lượng rất ít. Tình trạng bảo tồn: Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo lửa (Catopuma temminckii). Kích thước: Thân dài 66-84 cm, nặng 9-16 kg. Khu vực phân bố: Ghi nhận trong nước, nhưng số lượng đã giảm sút nghiêm trọng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Nguy cấp. Ảnh: Sciencesource.com. Báo gấm (Neofelis nebulosa). Kích thước: Thân dài 60-105 cm, nặng 11-20 kg. Ghi nhận trong nước, nhưng số lượng đã giảm sút nghiêm trọng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Nguy cấp. Ảnh: The Third Pole. Mèo ri (Felis chaus). Kích thước: Thân dài 59-76 cm, nặng 7-16 kg. Khu vực phân bố: Đã thu mẫu ở Tây Ninh và Gia Lai, chưa xác định được đầy đủ vùng phân bố. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Thiếu dữ liệu. Ảnh: iNaturalist UK. Mèo cá (Felis viverrinus). Kích thước: Thân dài 60-85 cm, nặng 8-11 kg. Khu vực phân bố: Chủ yếu ghi nhận ở các tỉnh thành phía Nam. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Nguy cấp. Ảnh: The Conversation. Mèo rừng hay mèo báo (Prionailurus bengalensis). Kích thước: Thân dài 45-55 cm, nặng 3-5 kg. Khu vực phân bố: Gặp ở khắp các tỉnh trung du và miền núi, các khu rừng phục hồi núi đá ven biển miền Trung. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Nguy cấp. Ảnh: Sci.news. Mèo gấm (Pardofelis marmorata). Kích thước: Thân dài từ 45-62 cm, nặng 2-5 kg. . Khu vực phân bố: Ghi nhận ở các vùng rừng núi trong toàn quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp. Ảnh: Palm Oil Detectives. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

