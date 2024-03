Đi chăn cừu phát hiện kho báu, chuyên gia phong tỏa hiện trường

Do đàn cừu không chịu nổi tiếng sấm và sợ hãi, chúng bắt đầu đào bới đất, tiến sâu hơn vào hang. Nghe tiếng va chạm kim loại, họ khám phá ra một số vật phẩm bằng đồng cổ, không như họ mong đợi là kho báu vàng bạc hay đá quý. Hai người nông dân đem bán các vật phẩm này do đó đã thu hút sự chú ý của dân làng. Một nhóm người trong làng quyết định khám phá hang động, họ phát hiện thêm một chiếc bình đang chảy một chất lỏng xanh. Một số người nghĩ đó có thể là rượu cổ điển, số khác nghĩ rằng đó có thể là thủy ngân độc hại. Sau khi được chuyên gia kiểm tra, kết luận rằng các vật phẩm này có giá trị văn hóa lớn. Bảo tàng địa phương đã nhanh chóng can thiệp và thu thập các vật phẩm. Dưới sự hỗ trợ của người dân, các nhà khảo cổ học khám phá hang động và phát hiện nhiều vật phẩm cổ từ đồng, gốm và ngọc bích. Các di vật bao gồm các bình đồng, kiềng vuông với hoa văn phượng và mặt thú, cũng như các loại rìu nghi lễ. Trong số các vật phẩm, có đến 27 món được công nhận là bảo vật quốc gia. Đáng chú ý nhất là cặp kiềng vuông với hoa văn phượng, tạo nên vẻ quý phái và trang nghiêm. Các nhà khảo cổ cũng khai quật thêm 300 đồ đồng cổ ở gần hang động. Chất lỏng xanh trong 1 chiếc bình cổ đã được xác định là rượu cổ từ 3.000 năm trước, có màu xanh do ion đồng tan trong nước. Sự khám phá này đã góp phần làm sáng tỏ một phần nào đó về lịch sử và văn hóa cổ xưa của khu vực. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Do đàn cừu không chịu nổi tiếng sấm và sợ hãi, chúng bắt đầu đào bới đất, tiến sâu hơn vào hang. Nghe tiếng va chạm kim loại, họ khám phá ra một số vật phẩm bằng đồng cổ, không như họ mong đợi là kho báu vàng bạc hay đá quý. Hai người nông dân đem bán các vật phẩm này do đó đã thu hút sự chú ý của dân làng. Một nhóm người trong làng quyết định khám phá hang động, họ phát hiện thêm một chiếc bình đang chảy một chất lỏng xanh. Một số người nghĩ đó có thể là rượu cổ điển, số khác nghĩ rằng đó có thể là thủy ngân độc hại. Sau khi được chuyên gia kiểm tra, kết luận rằng các vật phẩm này có giá trị văn hóa lớn. Bảo tàng địa phương đã nhanh chóng can thiệp và thu thập các vật phẩm. Dưới sự hỗ trợ của người dân, các nhà khảo cổ học khám phá hang động và phát hiện nhiều vật phẩm cổ từ đồng, gốm và ngọc bích. Các di vật bao gồm các bình đồng, kiềng vuông với hoa văn phượng và mặt thú, cũng như các loại rìu nghi lễ. Trong số các vật phẩm, có đến 27 món được công nhận là bảo vật quốc gia. Đáng chú ý nhất là cặp kiềng vuông với hoa văn phượng, tạo nên vẻ quý phái và trang nghiêm. Các nhà khảo cổ cũng khai quật thêm 300 đồ đồng cổ ở gần hang động. Chất lỏng xanh trong 1 chiếc bình cổ đã được xác định là rượu cổ từ 3.000 năm trước, có màu xanh do ion đồng tan trong nước. Sự khám phá này đã góp phần làm sáng tỏ một phần nào đó về lịch sử và văn hóa cổ xưa của khu vực. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.