Loài cây độc lạ nhất hành tinh, “bốc khói” khi hoa nở

Trong thế giới thực vật, chi Cotinus gồm 7 loài thực vật có hoa, được gọi là cây khói (smoketree). Những loài cây này có nhiều đặc điểm sinh học lý thú. Ảnh: Oregon State Landscape.Thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), cây khói có nguồn gốc từ các vùng ôn đới ấm áp ở Bắc bán cầu. Đây là những cây bụi rụng lá theo mùa, có lá mọc xen kẽ, hình bầu dục đơn giản. Ảnh: Wikipedia.Những bông hoa của cây khói mọc thành chùm lớn ở đầu ngọn, các cụm hoa phân nhánh nhiều lần với rất nhiều hoa nhỏ li ti. Ảnh: Wikipedia.Nhìn xa, những chùm hoa này trông giống như đám khói trên cây. Từ đặc điểm này cây được gọi là cây khói. Ảnh: Wikipedia.Khi hoa tàn, quả sẽ hình thành ở dạng quả hạch nhỏ, bên trong có một hạt. Ảnh: Wikipedia.Các loài cây khói, đặc biệt là loài Cotinus coggygria, là loại cây bụi được trồng phổ biến trong vườn ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Proven Winners.Một số giống cây khói có lá màu đồng hoặc màu tím đã được chọn lọc, với các chùm hoa màu hồng ấm áp nổi bật trên nền tán lá có màu sắc độc đáo, rất hấp dẫn về mặt thị giác. Ảnh: Gardens Illustrated.Các giống cây khói phổ biến nhất trong thương mại là "Notcutt's Variety" và "Royal Purple". Khi đưa vào canh tác chung, chúng sẽ hình thành giống lai mang đặc điểm của cả hai. Ảnh: PictureThis.Các chuyên gia khuyến cáo, cây khói sinh trưởng tốt và có màu sắc đẹp nhất khi trồng trên đất khô, cằn cỗi. Khi trồng ở đất màu mỡ, chúng trở nên to, thô, dễ bị bệnh và tuổi thọ ngắn hơn. Ảnh: Genesis Plant Marketing Ltd.Một số hình ảnh khác về loài cây khói. Ảnh: Easy Big Trees.Ảnh: The Spruce.Ảnh: IDSeeds Farm.Ảnh: Plant Identification.Ảnh: House & Garden.Ảnh: Harvest to Table. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

