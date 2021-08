Tin nhắn nội bộ của lãnh đạo Bkav bị hacker rao bán trên mạng

Trước đó, một thành viên trên diễn đàn RaidForums đã rao bán nhiều dữ liệu nội bộ của BKAV. Người này cho biết đã hack được BKAV và đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng như mã nguồn phần mềm diệt virus BKAV Pro, BKAV Mobile Security, các tài liệu nội bộ như báo cáo dự án, quản lý nhân sự... Sau đó, phía Bkav đã lên tiếng cho biết đây là "mã nguồn cũ của một số module thành phần của phần mềm BKAV" và "không gây ra ảnh hưởng với khách hàng". Về lý do tại sao những thông tin này bị rò rỉ ra ngoài, phía BKAV cho rằng "do một nhân viên cũ của công ty đã nghỉ việc từ cách đây hơn một năm." Tuy nhiên, tối ngày 8/8 người này tiếp tục tung lên những tin nhắn trên nền tảng chat nội bộ của BKAV để khẳng định mình sở hữu những dữ liệu mới, không phải dữ liệu cũ. Cụ thể, hacker này tuyên bố đã thâm nhập thành công "VALA", trang văn phòng điện tử do BKAV phát triển để nhân viên thảo luận về công việc. Để chứng minh, hàng loạt bức ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại trong nhóm chat của Ban giám đốc BKAV đã được đăng tải. Trong đó, nội dung của các cuộc hội thoại này xoay quanh việc... giải quyết vụ việc bị hack trong những ngày qua. “Tôi quá mệt mỏi khi bị Bkav bảo mình là cựu nhân viên của họ và đây là mã nguồn cũ. Tôi chưa bao giờ làm việc cho Bkav và dữ liệu này cũng mới như bài đăng này vậy”, hacker này cho biết. Nội dung của cuộc hội thoại xoay quanh việc các lãnh đạo BKAV tìm cách giải thích nguyên nhân của dữ liệu bị rao bán cũng như cách tìm ra thủ phạm. Trong cuộc trò chuyện có tài khoản tên “QuangNT”, được suy đoán là của ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV. Bên cạnh đó cũng có một số tên người dùng có thể là của ông Vũ Ngọc Sơn và ông Ngô Tuấn Anh - đại diện về an ninh mạng và bảo mật của công ty này. Tuy nhiên, vẫn qua diễn đàn WhiteHat, phía BKAV tiếp tục khẳng định vụ việc này vẫn do nhân viên cũ thực hiện. Các vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra trên thế giới. "Ngoài mã nguồn cũ, trong thời gian còn làm việc nhân viên này đã thu thập thông tin đăng nhập mạng chat nội bộ, dùng nó để chụp ảnh các đoạn chat nội bộ gần đây", phản hồi của BKAV cho biết. "Điều này cũng có thể xảy ra với mọi tổ chức và chúng ta luôn phải sẵn sàng với những vấn đề như vậy. Về phía người vi phạm, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", phía BKAV cho biết. Mời các bạn xem video: Bkav ra mắt Bphone thế hệ thứ 4 trên VTC. Nguồn: VTC.

Trước đó, một thành viên trên diễn đàn RaidForums đã rao bán nhiều dữ liệu nội bộ của BKAV. Người này cho biết đã hack được BKAV và đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng như mã nguồn phần mềm diệt virus BKAV Pro, BKAV Mobile Security, các tài liệu nội bộ như báo cáo dự án, quản lý nhân sự... Sau đó, phía Bkav đã lên tiếng cho biết đây là "mã nguồn cũ của một số module thành phần của phần mềm BKAV" và "không gây ra ảnh hưởng với khách hàng". Về lý do tại sao những thông tin này bị rò rỉ ra ngoài, phía BKAV cho rằng "do một nhân viên cũ của công ty đã nghỉ việc từ cách đây hơn một năm." Tuy nhiên, tối ngày 8/8 người này tiếp tục tung lên những tin nhắn trên nền tảng chat nội bộ của BKAV để khẳng định mình sở hữu những dữ liệu mới, không phải dữ liệu cũ. Cụ thể, hacker này tuyên bố đã thâm nhập thành công "VALA", trang văn phòng điện tử do BKAV phát triển để nhân viên thảo luận về công việc. Để chứng minh, hàng loạt bức ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại trong nhóm chat của Ban giám đốc BKAV đã được đăng tải. Trong đó, nội dung của các cuộc hội thoại này xoay quanh việc... giải quyết vụ việc bị hack trong những ngày qua. “Tôi quá mệt mỏi khi bị Bkav bảo mình là cựu nhân viên của họ và đây là mã nguồn cũ. Tôi chưa bao giờ làm việc cho Bkav và dữ liệu này cũng mới như bài đăng này vậy”, hacker này cho biết. Nội dung của cuộc hội thoại xoay quanh việc các lãnh đạo BKAV tìm cách giải thích nguyên nhân của dữ liệu bị rao bán cũng như cách tìm ra thủ phạm. Trong cuộc trò chuyện có tài khoản tên “QuangNT”, được suy đoán là của ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV. Bên cạnh đó cũng có một số tên người dùng có thể là của ông Vũ Ngọc Sơn và ông Ngô Tuấn Anh - đại diện về an ninh mạng và bảo mật của công ty này. Tuy nhiên, vẫn qua diễn đàn WhiteHat, phía BKAV tiếp tục khẳng định vụ việc này vẫn do nhân viên cũ thực hiện. Các vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra trên thế giới. "Ngoài mã nguồn cũ, trong thời gian còn làm việc nhân viên này đã thu thập thông tin đăng nhập mạng chat nội bộ, dùng nó để chụp ảnh các đoạn chat nội bộ gần đây", phản hồi của BKAV cho biết. "Điều này cũng có thể xảy ra với mọi tổ chức và chúng ta luôn phải sẵn sàng với những vấn đề như vậy. Về phía người vi phạm, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", phía BKAV cho biết. Mời các bạn xem video: Bkav ra mắt Bphone thế hệ thứ 4 trên VTC. Nguồn: VTC.