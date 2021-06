Công nghệ “đỉnh” sao, BKAV tham vọng “bá chủ” thị trường camera Việt Nam?

Camera AI View được Tập đoàn Bkav ra mắt giữa năm 2020 sẽ chính thức được Biển Bạc phân phối tại thị trường Việt Nam. Trước đó, sản phẩm này được đón nhận tại thị trường khó tính nhất thế giới là Mỹ. Để chinh phục thị trường Mỹ, camera AI View của Bkav phải vượt qua các bài kiểm tra và được cấp Chứng nhận FCC (Chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên Bang Hoa Kì cho các thiết bị điện tử). Bên cạnh đó, camera AI View đạt chuẩn ONVIF là chứng nhận sản phẩm tương thích với các hệ thống phần mềm quản lý video phổ biến trên thế giới như Milestone, Genetec… tại Mỹ. Bkav cũng gia nhập Liên minh An ninh và An toàn Mở (OSSA) bên cạnh các tên tuổi hàng đầu như Bosch, Qualcomm, Hanwha… Không những thế, tập đoàn này còn nằm trong danh sách 150 đơn vị trên thế giới có khả năng cung cấp các giải pháp phân tích hình ảnh/video. Camera AI View có 39 dòng sản phẩm từ trung đến cao cấp, bắt đầu được bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 15/6 với mức giá từ hơn 3 triệu đồng đến 90 triệu đồng. Trước khi được đưa vào thương mại hóa, Bkav đã triển khai thí điểm AI View tại khu vực biên giới phía Bắc để phát hiện người nhập cảnh trái phép, giám sát cháy rừng tại Phú Quốc, giám sát giao thông tại Vĩnh Long... Camera AI View được trang bị trí tuệ nhân tạo với nhiều tính năng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 như nhận diện khuôn mặt, đếm số người, xác định khoảng cách xã hội, phân biệt người đeo khẩu trang hay không... Không những thế, công nghệ camera của Bkav còn có thể tìm chỗ trống trong bãi đỗ xe, phát hiện lửa cháy, xâm nhập nơi không được phép hay các hành vi bất thường khác để đưa ra cảnh báo. So với những dòng camera thông thường, camera AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư server, đường truyền cho khách hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI real-time ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư. Tập đoàn công nghệ này cho rằng, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của hãng có chất lượng cao song mức giá hợp lý hơn 20% so với sản phẩm của các nhà sản xuất tên tuổi đến từ châu Âu. Bkav cũng cho biết, mình là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI vào camera an ninh. Khi các sản phẩm của Trung Quốc bị cấm tại Mỹ và châu Âu, Bkav đã tiên phong nắm bắt cơ hội thay thế sản phẩm của Trung Quốc tại các thị trường trên toàn cầu. Theo ông Lê Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Bkav Global, mục tiêu của Bkav là trở thành nhà cung cấp camera số 1 tại Việt Nam và nằm trong vị top 5 nhà sản xuất camera hàng đầu thế giới. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

