Cứu chó khỏi giếng cạn, ai ngờ là “linh thú” tuyệt mỹ trong truyền thuyết

Sự cố hi hữu này xảy ra tại Kế Châu, Thiên Tân, Trung Quốc, khi một người dân nghe thấy tiếng kêu lạ từ một chiếc giếng cạn gần đó. Người này đã gọi cảnh sát cứu trợ và đội cứu hỏa địa phương đã đến để giải cứu con vật bị mắc kẹt trong giếng. Ban đầu, họ nghĩ đó là một con chó Samoyed màu trắng đáng yêu, nhưng sau khi giải cứu, họ nhận ra rằng đó là một con cáo trắng. Con cáo này có ngoại hình rất giống chó Samoyed và có thân hình to béo hơn so với cáo trắng bình thường. Sau khi được giải cứu, con cáo trắng tỏ ra bình tĩnh và thậm chí có những cử chỉ như cúi đầu để cảm ơn đội cứu hộ trước khi rời đi vào rừng sâu. Câu chuyện này đã gây cảm động, khiến đội cứu hộ vô cùng ấn tượng. Trong văn hóa dân gian của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, cáo trắng được xem là một loài linh thú với vẻ ngoài đẹp mê hoặc. Dân gian cho rằng người có ân với cáo trắng nhất định sẽ gặp may mắn.Cáo tuyết, hay cáo trắng là loài cáo Bắc cực. Là một loài cáo nhỏ có nguồn gốc từ vùng Bắc Cực ở Bắc bán cầu và thường sống tại quần xã ở đài nguyên Bắc Cực. Loài cáo này thích nghi tốt với môi trường lạnh. Chúng sở hữu bộ lông dày có màu nâu vào mùa hạ và chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Chiều dài cơ thể vào khoảng 46 đến 68 cm cùng thân hình cong tròn giúp chúng giảm thiểu được sự truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài không khí. Cáo Bắc Cực ăn thịt mọi sinh vật nhỏ mà chúng tìm thấy, bao gồm chuột Lemming, chuột đồng, hải cẩu đeo vòng non, các loài cá, thủy cầm và cả chim biển. Chúng còn ăn các xác thối, quả mọng, rong biển, côn trùng và những loài động vật không xương sống nhỏ khác. Cáo Bắc Cực hình thành những đôi đơn giao phối trong mùa sinh sản và chúng sẽ ở cùng nhau để nuôi dưỡng con non trong các hang dưới lòng đất. Đôi khi, những thành viên khác trong gia đình sẽ giúp chúng thực hiện công việc này. Mời quý độc giả xem video: Ngắm những bộ ria độc dị và hài hước nhất vương quốc động vật

Sự cố hi hữu này xảy ra tại Kế Châu, Thiên Tân, Trung Quốc, khi một người dân nghe thấy tiếng kêu lạ từ một chiếc giếng cạn gần đó. Người này đã gọi cảnh sát cứu trợ và đội cứu hỏa địa phương đã đến để giải cứu con vật bị mắc kẹt trong giếng. Ban đầu, họ nghĩ đó là một con chó Samoyed màu trắng đáng yêu, nhưng sau khi giải cứu, họ nhận ra rằng đó là một con cáo trắng. Con cáo này có ngoại hình rất giống chó Samoyed và có thân hình to béo hơn so với cáo trắng bình thường. Sau khi được giải cứu, con cáo trắng tỏ ra bình tĩnh và thậm chí có những cử chỉ như cúi đầu để cảm ơn đội cứu hộ trước khi rời đi vào rừng sâu. Câu chuyện này đã gây cảm động, khiến đội cứu hộ vô cùng ấn tượng. Trong văn hóa dân gian của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, cáo trắng được xem là một loài linh thú với vẻ ngoài đẹp mê hoặc. Dân gian cho rằng người có ân với cáo trắng nhất định sẽ gặp may mắn. Cáo tuyết , hay cáo trắng là loài cáo Bắc cực. Là một loài cáo nhỏ có nguồn gốc từ vùng Bắc Cực ở Bắc bán cầu và thường sống tại quần xã ở đài nguyên Bắc Cực. Loài cáo này thích nghi tốt với môi trường lạnh. Chúng sở hữu bộ lông dày có màu nâu vào mùa hạ và chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Chiều dài cơ thể vào khoảng 46 đến 68 cm cùng thân hình cong tròn giúp chúng giảm thiểu được sự truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài không khí. Cáo Bắc Cực ăn thịt mọi sinh vật nhỏ mà chúng tìm thấy, bao gồm chuột Lemming, chuột đồng, hải cẩu đeo vòng non, các loài cá, thủy cầm và cả chim biển. Chúng còn ăn các xác thối, quả mọng, rong biển, côn trùng và những loài động vật không xương sống nhỏ khác. Cáo Bắc Cực hình thành những đôi đơn giao phối trong mùa sinh sản và chúng sẽ ở cùng nhau để nuôi dưỡng con non trong các hang dưới lòng đất. Đôi khi, những thành viên khác trong gia đình sẽ giúp chúng thực hiện công việc này. Mời quý độc giả xem video: Ngắm những bộ ria độc dị và hài hước nhất vương quốc động vật