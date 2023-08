Top động vật khát máu nếu hồi sinh sẽ khiến con người tuyệt chủng

Rết khổng lồ cổ đại Euphoberia: Thực tế, một con rết nhỏ khoảng 25cm có thể ăn thịt được các con chim, rắn và dơi. Trong khi rết khổng lồ cổ đại Euphoberia dài 1m nếu chúng còn tồn tại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với sự sống con người. Trăn Titanoboa: Động vật này được xác nhận lớn nhất Trái Đất từ trước đến nay. Titanoboa sống từ 60 – 58 triệu năm trước dài khoảng 42 mét và nặng tới 2.500kg. Chúng có thể nuốt trọn một con cá sấu Deinosuchus hay một chiếc xe bus lớn. Một nghiên cứu cho thấy nếu Trái Đất nóng lên, loài trăn hiện nay có thể sẽ gia tăng kích thước như tổ tiên của chúng. Hổ răng kiếm Smilodon: Smilodon là một chi tuyệt chủng của mèo răng kiếm được coi là đã sống trong khoảng thời gian từ 3 triệu đến 10.000 năm trước tại Bắc và Nam Mỹ. Smilodon có khối lượng khoảng 350kg, đuôi ngắn, các chân to khỏe và đầu to. Các quai hàm của chúng có thể mở ra một góc 95 độ. Hai chiếc răng nanh có răng cưa dài tới 15 cm. Trong khi đó răng nanh của những loài mèo lớn hiện đại chỉ dài khoảng 5 đến 7 cm. Cá sấu Deinosuchus: Là một chi cá sấu đã tuyệt chủng, loài này đã từng sinh sống 80-73 triệu năm trước, vào cuối kỷ Creta. Deinosuchus lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài cá sấu hiện đại nào, từng được xem là hung thần đáng sợ nhất của mọi loài khủng long. (ảnh Wikipedia) Cá bọc thép Dunkleosteus: Đầu và ngực của loài cá này được bao phủ bởi các tấm xương như bọc thép. Chúng không có răng nhưng thay vào đó những con cá này sở hữu hai bản xương sắc bén, hình thành một cấu trúc như mỏ chim. Các nhà khoa học đã tìm được những mẫu vật của loài cá này cho thấy, chúng có thể dài tối đa đến 10 mét và nặng khoảng 4 tấn. Loài cá này rất hung dữ, chúng sẽ xé xác bất kì thứ gì, thậm chí là ăn thịt đồng loại. (ảnh Wikipedia) Bọ cạp Pulmonoscorpius: Loài bọ cạp này có cấu tạo cơ thể không khác mấy so với bọ cạp hiện tại, ngoại trừ phần đầu hơi dị với hai càng và có chiều dài hơn 1 mét. Dã nhân Gigantopithecus: Sống giữa 9 triệu đến 100.000 năm trước ở châu Á, cao hơn 3 mét, nặng 1.200kg, là động vật linh trưởng to lớn nhất từng được biết đến. Hàm răng của chúng đã thích nghi với cách nghiền, xé mọi loại thức ăn. Động vật có vú ăn thịt Andrewsarchus: Có cân nặng tới 1.800kg, cùng tính khí hung dữ của loài săn mồi, chúng là những sinh vật đáng sợ nếu được hồi sinh. Sát thủ đại dương Helicoprion: Loài này sinh sống từ 310 – 250 triệu năm trước, cơ thể dài 4 m, cụm răng xếp theo xoắn ốc – thứ vũ khí hạng nặng để chúng xé nát con mồi. Cá mập Megalodon: Xuất hiện khoảng 28 triệu năm cho đến 1,6 triệu năm. Đây là loài cá mập được xem là lớn nhất từng sống trên Trái Đất, chiều dài cơ thể tối đa lên đến 18 mét. Thức ăn ưa thích của chúng là cá voi và các loài cá mập nhỏ bé khác. Mời quý độc giả xem video: Ngắm bò trắng khổng lồ đắt nhất thế giới có giá hơn trăm tỷ.

