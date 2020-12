Cửa xoay ra đời bởi ghét việc phải... giữ cửa cho phụ nữ

Cửa xoay thường được trang bị tại các tòa nhà lớn, nơi có đông người qua lại. Thiết kế độc đáo của nó có thể chặn ngăn bụi, mưa, tuyết và tiếng ồn bên ngoài lọt vào bên trong tòa nhà. Nhờ cửa xoay, hàng năm người ta tiết kiệm được hàng ngàn đô la chi phí cho điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, ban đầu cửa xoay không được tạo ra để tiết kiệm thời gian và tiền điện. Năm 1888, nhà phát minh người Mỹ có tên Theophilus Van Kannel đã đăng ký sáng chế cho hệ thống cửa "Storm-Door Structure". Cha đẻ của cửa xoay tự động tự nhận lí do bởi vì ông rất ghét phải giữ cánh cửa mở cho người khác. Và ông còn đặc biệt ghét việc mở cửa cho phụ nữ. Do vậy, ông tạo ra chiếc cửa xoay để tự giải thoát mình khỏi những tình huống khó xử. Chiếc cửa cuốn đầu tiên được lắp đặt tại nhà hàng Rector's, Quảng trường Thời Đại, vào năm 1899. Sau đó người ta nhận ra rằng sử dụng cửa xoay tiết kiệm tiền điện hơn so với cửa thông thường. Tuy nhiên, xét tổng thể, cửa xoay vẫn chưa được sử dụng rộng rãi cho lắm. Nhiều người cố tình tránh đi qua cửa xoay vì nó chậm hơn và cần nhiều nỗ lực hơn. Năm 2006, MIT phát hiện ra rằng nếu tất cả mọi người đều sử dụng cửa xoay trong một tòa nhà họ sẽ tiết kiệm được 1,5% tổng số điện hàng năm dùng để sưởi và làm mát tòa nhà. Như vậy, tính ra mỗi người sử dụng cửa xoay sẽ giúp tòa nhà tiết kiệm được 36 watt giờ, lượng điện đủ để chạy một bóng đèn 60 watt trong vòng 30 phút. Có điều, mục đích ra đời ban đầu của cửa xoay tự động lại không phải hướng về sự tiết kiệm điện.

