Donkervoort F22 Final Five có gì mà đắt ngang Ferrari 296 GTB?

Nhà sản xuất xe thể thao Hà Lan Donkervoort đã ra mắt phiên bản mới nhất của mẫu xe thể thao siêu nhẹ F22 cực đỉnh, được gọi là Donkervoort F22 Final Five mới. Phiên bản này tôn vinh động cơ tăng áp 2.5 lít mà thương hiệu này đã sử dụng trong 25 năm qua và đúng như tên gọi, mẫu xe sẽ chỉ giới hạn sản xuất với chỉ 5 chiếc. Giống như các phiên bản khác của F22, Donkervoort F22 Final Five thể thao mang tới mức công suất 492 mã lực. Chắc chắn, hiện nay trên thị trường có những siêu xe điện có công suất gấp bốn lần nhưng mẫu xe của Donkervoort chỉ nặng 716 kg, chính vì vậy mẫu xe có tỷ lệ công suất trên trọng lượng khủng khiếp là 698 mã lực/tấn. Con số trọng lượng đó nhẹ hơn 34 kg so với F22 thông thường và đạt được bằng cách lắp thân xe bằng sợi carbon tùy chỉnh. Ngoài ra, thương hiệu còn bổ sung thêm phanh gốm carbon giúp giảm 2,5 kg mỗi bộ phanh so với trang bị tiêu chuẩn. Mỗi chiếc F22 Final Five cũng được trang bị tiêu chuẩn với bánh xe sợi carbon và ống xả titan giúp giảm thêm 4 kg. Kết hợp với động cơ tăng áp năm xi-lanh 2.5 lít mạnh mẽ là hộp số sàn năm cấp dẫn động bánh sau thông qua bộ vi sai chống trượt giới hạn Torsen. Donkervoort cho biết chiếc xe chỉ cần 2,5 giây để đạt tốc độ 100 km/h và có thể tiếp tục đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Mẫu xe còn có khả năng bám đường đáng kinh ngạc này đạt được nhờ bộ giảm xóc TracTive điều chỉnh điện tử, hệ thống treo xương đòn kép ở phía trước và phía sau, và lốp Nankang AR1 có độ bám đường cao, kích thước 235/40 ở phía trước và 275/35 ở phía sau. Xe còn có các tùy chọn gồm hệ thống nâng, hệ thống điều hòa không khí nâng cấp, ghế sưởi, nội thất tùy chỉnh, camera trước và sau, báo động và ghế Recaro bằng sợi carbon. Tấ cả những chiếc xe Donkervoort F22 Final Five đặc biệt này đều đã được bán hết cho các khách hàng với giá khởi điểm là 315.000 Euro, mức già này gần như tương đương với giá của một chiếc Ferrari 296 GTB. Video: Giới thiệu Donkervoort F22 Final Five giới hạn 5 chiếc.

