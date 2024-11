“Nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh úp mở chuyện hẹn hò

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh vừa đăng tải khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông. Đi kèm với đó, cô viết: “Meet the right person you will become a baby” (Tạm dịch: Gặp đúng người bạn sẽ trở thành em bé). Dưới bài đăng của Kiều Trinh, nhiều khán giả chúc mừng nữ ca sĩ tìm được bến đỗ mới. Ảnh: FB Kiều Trinh. Kiều Trinh có đường tình duyên khá lận đận. Khi mới 18 tuổi, cô kết hôn với một người đàn ông nghèo. Sau khi có con chung, cả hai ly hôn. Ảnh: FB Kiều Trinh. Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, Kiều Trinh bén duyên với người chồng thứ hai. Diễn viên phim Mùa len trâu từng chia sẻ, suốt 3-4 năm, cô chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn roi từ chồng. Ảnh: FB Kiều Trinh. Cho đến khi bị bạo hành đến chấn thương sọ não, phải vào viện khâu 10 mũi, Kiều Trinh mới ôm con thoát thân. Ảnh: Vietnamnet. Ảnh: FB Kiều Trinh. Từng có thời gian, Kiều Trinh bị người chồng cũ thứ hai quấy nhiễu cuộc sống khiến cô rơi vào trầm cảm, cộng với di chứng của lần trước nên cô có những lúc mất trí nhớ, điên dại đập đầu vào tường, phá đồ đạc. Ảnh: Vietnamnet. Gặp người đàn ông thứ 3, Kiều Trinh sinh con ở tuổi 40 rồi tiếp tục làm mẹ đơn thân. Ảnh: FB Kiều Trinh. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Kiều Trinh kể về mối tình không trọn vẹn giữa cô và một người đàn ông có địa vị xã hội khi cô làm việc ở quán bar. Ảnh: FB Kiều Trinh. “6 tháng đầu, tôi yêu đơn phương anh và anh cũng yêu tôi nhưng không bên nào nói ra. Rồi cũng đến một ngày, chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau. Lúc này, tôi biết tình cảm của mình dành cho anh quá nhiều nên chủ động chia tay… Tôi viết lá thư 4 trang giấy chia tay anh. Tôi xin anh đừng đến quán và rồi anh không đến nữa”, Kiều Trinh nói. Ảnh: FB Kiều Trinh. Tháng 9/2021, Kiều Trinh vướng tin đồn rời showbiz về quê tập làm nông ở trang trại 11.000 m2 do đại gia bao nuôi. Kiều Trinh cho biết, mảnh vườn là của bố cô. Ảnh: FB Kiều Trinh. “Mảnh đất này (ở Bình Phước) bố mẹ tôi khai hoang từ năm 1982, tổng cộng có 11.000 m2. Sau này ông bà chia cho bốn anh em mỗi người 2.000 m2. Riêng ba tôi có 3.000 m2, nhưng vì ba sống cùng mẹ con tôi, ba cho tôi số đất đó, thế là tôi có 5.000 m2”, cô chia sẻ trên Tiền Phong. Ảnh: FB Kiều Trinh. Xem video: "Kiều Trinh cắt hoa trong vườn". Nguồn FB Kiều Trinh

