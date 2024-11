Xoài Non quấn quít bên Gil Lê, cái thơm má thay lời công khai

Xoài Non vừa chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên Gil Lê. Trong hình, cả hai mặc đồ đôi, có những cử chỉ thân mật. Đặc biệt, trong một tấm hình, Xoài Non còn thơm má Gil Lê. Dù chưa lên tiếng công khai chính thức, thế nhưng fan của cặp đôi đều ngầm hiểu đây như lời thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Fan của cặp đôi đều cảm thấy vui mừng, hạnh phúc thay cho cặp đôi. Được biết, những hình ảnh này được chụp trong chuyến vi vu Đà Lạt cách đây không lâu cùng Gil Lê. Thời gian qua, cả hai nhiều lần chia sẻ hình ảnh chụp chung. Cặp sao nắm tay, tạo dáng chu môi nhí nhảnh. Trước đó, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió hôm 16/10, Gil Lê giới thiệu Xoài Non là người yêu. Sau khi ly hôn Xemesis, Xoài Non mất một khoảng thời gian khá "im ắng" trên mạng xã hội. Cô nàng tập trung cho công việc. Đến khoảng cách đây vài tháng, Xoài Non vướng tin đồn có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê. Cả hai lộ video hôn môi, gắn bó trong nhiều hoạt động và có cử chỉ thân mật khi cùng livestream, tham gia sự kiện. Tuy nhiên, đôi uyên ương vẫn né các câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ. Gil Lê sinh năm 1991, còn Xoài Non sinh năm 2002. Gil Lê hoạt động giải trí với vai trò ca sĩ, MC nhiều năm qua. (Ảnh: IGNV)

Xoài Non vừa chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên Gil Lê. Trong hình, cả hai mặc đồ đôi, có những cử chỉ thân mật. Đặc biệt, trong một tấm hình, Xoài Non còn thơm má Gil Lê. Dù chưa lên tiếng công khai chính thức, thế nhưng fan của cặp đôi đều ngầm hiểu đây như lời thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Fan của cặp đôi đều cảm thấy vui mừng, hạnh phúc thay cho cặp đôi. Được biết, những hình ảnh này được chụp trong chuyến vi vu Đà Lạt cách đây không lâu cùng Gil Lê. Thời gian qua, cả hai nhiều lần chia sẻ hình ảnh chụp chung. Cặp sao nắm tay, tạo dáng chu môi nhí nhảnh. Trước đó, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió hôm 16/10, Gil Lê giới thiệu Xoài Non là người yêu. Sau khi ly hôn Xemesis, Xoài Non mất một khoảng thời gian khá "im ắng" trên mạng xã hội. Cô nàng tập trung cho công việc. Đến khoảng cách đây vài tháng, Xoài Non vướng tin đồn có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê. Cả hai lộ video hôn môi, gắn bó trong nhiều hoạt động và có cử chỉ thân mật khi cùng livestream, tham gia sự kiện. Tuy nhiên, đôi uyên ương vẫn né các câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ. Gil Lê sinh năm 1991, còn Xoài Non sinh năm 2002. Gil Lê hoạt động giải trí với vai trò ca sĩ, MC nhiều năm qua. (Ảnh: IGNV)