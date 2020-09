Đỉnh cao 15 phát minh đầu tiên trên thế giới của người Nhật

PlayStation 2 được ra đời vào năm 2000 bởi hãng Sony tại Nhật Bản được coi là thiết bị điện tử gia đình bán chạy nhất mọi thời đại với khoảng 155 triệu bản đã được bán ra. Đã có hơn 3,800 tựa game được phát hành kể từ khi máy này được ra mắt. Ít ai biết rằng máy hát karaoke đầu tiên - một phát minh làm thay đổi cuộc sống của con người là tác phẩm của một tay trống tên Daisuke Inoue vào năm 1971. Hệ thống đầu băng VHS được ra đời tại Nhật Bản vào năm 1976, là một phát minh vô cùng sáng tạo vào thời điểm đó. Thiết bị này cho phép người xem TV có thể ghi lại các chương trình và chạy băng VHS. Hệ thống định vị trên ô tô được ra mắt lần đầu vào năm 1981 bởi công ty Honda - là tiền đề phát triển cho nhiều hệ thống định vị sau này. Không thể phủ nhận máy nghe nhạc Sony Walkman là phát minh tuyệt vời đã thay đổi cách con người nghe nhạc. Ra mắt vào năm 1979 và chỉ sau một tháng, tất cả các cửa hàng đều bán hết chiếc máy nghe nhạc này. Epson HX-20 là máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới. Ra mắt vào năm 1982, chiếc máy tính này gồm một bàn phím, một màn hình LCD, một máy in và chỗ sạc điện. Công nghệ in 3D vô cùng phổ biến ở hiện tại đã được phát triển từ những năm 1980. Chiếc máy in 3D đầu tiên được phát minh bởi Hideo Kodama tại Nhật Bản. Khó mà tin được rằng đây là nồi cơm điện đầu tiên của loài người, được Sony ra mắt vào năm 1945. Chiếc gậy selfie mà bạn dùng để chụp ảnh hàng ngày cũng là một phát minh đỉnh cao của người Nhật. Sản phẩm đầu tiên được đăng ký bản quyền vào đầu những năm 1980 bởi 2 nhà thiết kế người Nhật Bản, Hiroshi Ueda và Yujiro Mima. Máy tính bỏ túi là một phát minh của Nhật Bản từ năm 1970 và giờ đây đã trở thành vật dụng không thể thiếu của con người. Công nghệ đèn LED là một phát minh mang tính cách mạng và được sử dụng trong nhiều sản phẩm như TV, di động, máy tính... Nó đã được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu từ những năm 1990. Toyota Corolla là chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại. Nó được đưa ra thị trường lần đầu vào năm 1966 và sớm trở nên thịnh hành trên toàn thế giới. Đi đầu với những phát minh khoa học công nghệ phát triển nhất, không quá ngạc nhiên khi tàu cao tốc đầu tiên trên thế giới cũng là sáng tạo của Nhật Bản. Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc có thể đạt tới vận tốc 400kmh. Shigetaku Kurita đã phát minh ra hệ thống cảm xúc (emojis) vào những năm cuối 1990 và áp dụng với điện thoại di động tại Nhật Bản. Giờ đây nó đã trở thành một phần trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Nhìn bàn thức ăn đầy hấp dẫn này chẳng ai nghĩ là...đồ giả. Nhật Bản nổi tiếng là "kinh đô" đồ ăn giả trên thế giới được làm bằng nhựa hay silicon, sử dụng để làm mẫu trong các nhà hàng. Nhà di động độc đáo mùa COVID-19 | THCT

PlayStation 2 được ra đời vào năm 2000 bởi hãng Sony tại Nhật Bản được coi là thiết bị điện tử gia đình bán chạy nhất mọi thời đại với khoảng 155 triệu bản đã được bán ra. Đã có hơn 3,800 tựa game được phát hành kể từ khi máy này được ra mắt. Ít ai biết rằng máy hát karaoke đầu tiên - một phát minh làm thay đổi cuộc sống của con người là tác phẩm của một tay trống tên Daisuke Inoue vào năm 1971. Hệ thống đầu băng VHS được ra đời tại Nhật Bản vào năm 1976, là một phát minh vô cùng sáng tạo vào thời điểm đó. Thiết bị này cho phép người xem TV có thể ghi lại các chương trình và chạy băng VHS. Hệ thống định vị trên ô tô được ra mắt lần đầu vào năm 1981 bởi công ty Honda - là tiền đề phát triển cho nhiều hệ thống định vị sau này. Không thể phủ nhận máy nghe nhạc Sony Walkman là phát minh tuyệt vời đã thay đổi cách con người nghe nhạc. Ra mắt vào năm 1979 và chỉ sau một tháng, tất cả các cửa hàng đều bán hết chiếc máy nghe nhạc này. Epson HX-20 là máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới. Ra mắt vào năm 1982, chiếc máy tính này gồm một bàn phím, một màn hình LCD, một máy in và chỗ sạc điện. Công nghệ in 3D vô cùng phổ biến ở hiện tại đã được phát triển từ những năm 1980. Chiếc máy in 3D đầu tiên được phát minh bởi Hideo Kodama tại Nhật Bản. Khó mà tin được rằng đây là nồi cơm điện đầu tiên của loài người, được Sony ra mắt vào năm 1945. Chiếc gậy selfie mà bạn dùng để chụp ảnh hàng ngày cũng là mộ t phát minh đỉnh cao của người Nhật . Sản phẩm đầu tiên được đăng ký bản quyền vào đầu những năm 1980 bởi 2 nhà thiết kế người Nhật Bản, Hiroshi Ueda và Yujiro Mima. Máy tính bỏ túi là một phát minh của Nhật Bản từ năm 1970 và giờ đây đã trở thành vật dụng không thể thiếu của con người. Công nghệ đèn LED là một phát minh mang tính cách mạng và được sử dụng trong nhiều sản phẩm như TV, di động, máy tính... Nó đã được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu từ những năm 1990. Toyota Corolla là chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại. Nó được đưa ra thị trường lần đầu vào năm 1966 và sớm trở nên thịnh hành trên toàn thế giới. Đi đầu với những phát minh khoa học công nghệ phát triển nhất, không quá ngạc nhiên khi tàu cao tốc đầu tiên trên thế giới cũng là sáng tạo của Nhật Bản. Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc có thể đạt tới vận tốc 400kmh. Shigetaku Kurita đã phát minh ra hệ thống cảm xúc (emojis) vào những năm cuối 1990 và áp dụng với điện thoại di động tại Nhật Bản. Giờ đây nó đã trở thành một phần trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Nhìn bàn thức ăn đầy hấp dẫn này chẳng ai nghĩ là...đồ giả. Nhật Bản nổi tiếng là "kinh đô" đồ ăn giả trên thế giới được làm bằng nhựa hay silicon, sử dụng để làm mẫu trong các nhà hàng.