11 cá thể tê tê Java mới được giải cứu quý hiếm thế nào?

13 cá thể tê tê được Công an thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) giải cứu từ một ô tô tải trong một vụ vận chuyển trái phép. Trong đó, 11 cá thể tê tê Java còn sống và 2 cá thể đã chết (gồm một cá tê tê Java và một cá thể tê tê vàng). Ảnh: Tiền phong. Sau khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) và Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương đã di chuyển ngay đến địa điểm tiếp nhận 11 cá thể tê tê Java quý hiếm. Ảnh: Tiền phong. Hầu hết các cá thể tê tê Java được tiếp nhận trong tình trạng căng thẳng, mất nước, gầy ốm, tiêu chảy. Trong số này, 2 cá thể bị thương nặng do những chiếc bẫy. Ảnh: Tiền phong. Tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica) thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Tiền phong. Là một trong 2 loài tê tê phân bố tại Việt Nam, tê tê Java được xếp vào danh sách Cực kỳ Nguy cấp (Critically Endangered - CR) theo Sách Đỏ IUCN. Ảnh: TTXVN. Khi trưởng thành, chiều dài tính từ đầu đến đuôi của mỗi cá thể tê tê Java khoảng 75 - 121 cm. Chúng nặng khoảng 10 kg. Con đực thường lớn hơn con cái. Ảnh: DNA Zoo. Giống nhiều loài tê tê khác, tê tê Java chủ yếu hoạt động về đêm. Thức ăn yêu thích của chúng gồm: kiến, mối, nhộng ong, ruồi, giun, dế... Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam. Tê tê Java được bao phủ bởi lớp vảy chồng lên nhau làm từ keratin. Chức năng chính của các lớp vảy này là để bảo vệ tê tê khỏi kẻ thù - những động vật săn mồi như sư tử, báo, linh cẩu... Ảnh: iNaturalis. Trong những thập kỷ qua, số lượng cá thể tê tê Java tại Việt Nam cũng như thế giới suy giảm mạnh do săn bắt trái phép. Vì vậy, giới chức trách và các tổ chức nỗ lực bảo vệ loài tê tê quý hiếm này. Ảnh: iNaturalist NZ. Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

