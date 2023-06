Con người trông ra sao nếu làm việc liên tục đến năm 2100?

Trong tình hình hiện nay, công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự phát triển của công việc từ xa, cho phép con người làm việc một cách linh hoạt từ bất kỳ đâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Công ty Furniture At Work đã tiết lộ về mô hình Anna, một hình tượng đáng báo động về hậu quả của công việc từ xa liên tục đến năm 2100. Theo những chuyên gia của công ty, việc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể thay đổi hình dáng và sức khỏe của những người làm việc từ xa trong tương lai. Mô hình Anna được tạo ra dựa trên các phát hiện từ một nghiên cứu của Đại học Leeds tại Anh, cho thấy có 1/3 số nhân viên làm việc từ xa không có không gian làm việc phù hợp. Với hình dáng của mình, Anna trở thành biểu tượng cho những tác động tiêu cực của công việc từ xa kéo dài. Cô có một phần lưng gù, đôi mắt thâm quầng và bàn tay giống như móng vuốt. Những thay đổi này phần lớn xuất phát từ thói quen làm việc trên giường, một vị trí không phù hợp để làm việc trong thời gian dài. Việc nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cả ngày dẫn đến cơn sưng đỏ cho đôi mắt của Anna, và sử dụng chuột máy tính nhiều giờ liên tục đã làm cho ngón tay của cô cong lại thành hình móng vuốt. Ngoài ra, Anna còn đối mặt với các vấn đề sức khỏe khác như thừa cân, hệ thống miễn dịch yếu do thiếu tiếp xúc với không khí trong lành, cùng với tình trạng lo lắng và trầm cảm. Tất cả những thay đổi này đều xuất phát từ việc tiếp xúc liên tục với thiết bị công nghệ và không có tư thế làm việc đúng. Công ty Furniture At Work đã sử dụng những phát hiện này để đưa ra những lời khuyên về cách bảo vệ sức khỏe cho những người làm việc từ xa. Ông Brian Clark, nhà sáng lập của tổ chức United Medical Education, khuyến cáo rằng những người làm việc từ xa nên nghỉ giải lao thường xuyên để giãn cơ và vận động cơ thể, nhằm tránh bị đau lưng và cổ. Bà Sarah Gibson, giám đốc của tổ chức Proactive Healthcare, đề xuất nguyên tắc 20-20-20, trong đó người làm việc từ xa nên nghỉ 20 giây sau mỗi 20 phút nhìn vào màn hình máy tính và tập trung nhìn vào một vật ở khoảng cách 20 feet (khoảng 6m). Điều này giúp giảm bớt căng thẳng mắt và bảo vệ sức khỏe thị lực. Bên cạnh đó, việc thiết lập một không gian làm việc riêng với các đồ nội thất tiện dụng cũng được đề cao. Điều này giúp ngăn chặn những vấn đề liên quan đến tư thế không chuẩn và đảm bảo một môi trường làm việc thoải mái và tốt cho sức khỏe. Mô hình Anna của Công ty Furniture At Work là một cảnh báo quan trọng đối với tương lai công việc từ xa. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe trong quá trình làm việc từ xa và tạo ra những điều kiện thuận lợi để ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. >>>Xem thêm video: Con người đã vận hành những phi thuyền bay từ 6.000 năm trước?

