Chân dung hacker nhỏ tuổi nhất thế giới, từng “xử” điện thoại Tổng thống

Với thân hình nhỏ bé, gương mặt ngây thơ, không ai nghĩ cậu bé 9 tuổi Reuben Paul này là một nhà nghiên cứu an ninh mạng. Paul có khả năng đột nhập vào điện thoại hoặc máy tính của một đối tượng mà người đó không hề biết. Dù mới 9 tuổi nhưng hacker nhỏ tuổi nhất thế giới này đã là CEO của công ty phát triển trò chơi và ứng dụng Prudent Games. Ngoài ra cậu bé còn tham dự hội nghị an ninh mạng lớn nhất thế giới RSA. Tại đây hacker đã có bài diễn thuyết về an ninh mạng trước hơn 30,000 chuyên gia. Với niềm đam mê mãnh liệt, cậu bé muốn phổ biến kiến thức về an ninh mạng tới các bạn trẻ toàn thế giới sau các vụ bắt nạt liên quan đến an ninh mạng. Cậu bé 10 tuổi người Phần Lan tên Jani phát hiện ra một số lỗ hổng trên Instagram, cho phép cậu xóa hết những bình luận trên đó dễ dàng. Jani ngay lập tức thông báo lỗi này cho Facebook và nhận được 10.000 USD. Phần cuối bức thư, cậu bé này cho biết đã hack điện thoại của Tổng thống Obama nhưng...không tìm thấy điều gì thú vị: "Chỉ có những email nhàm chán và các dòng code chạy, không có bất cứ thứ gì liên quan đến bộ phim Avengers mới nên chẳng ai cần quan tâm", cậu bé cho biết. Trước đó, hacker nhỏ tuổi tài năng cũng tuyên bố cậu bé có thể hack bất cứ trang nào, kể của của Justin Bieber. Jani học kỹ năng hack Instagram từ các video trên YouTube và mơ ước trở thành chuyên gia bảo mật. Thần đồng hacker 11 tuổi có tên Emmett Brewer đã được bình chọn là người nhanh nhất trong tổng số 35 hacker nhí (tuổi từ 6 đến 17) tham gia vào cuộc thi hacking lớn nhất thế giới diễn ra hàng năm, DEFCON 26. Không ít người sốc khi biết rằng website bầu cử của tiểu bang Florida đã "thất thủ" trước thần đồng hacker 11 tuổi chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Cụ thể, thần đồng hacker 11 tuổi này không những có thể đột nhập thành công vào bản sao của website bầu cử của tiểu bang Florida mà cậu bé còn có thể thay đổi tên và kết quả biểu quyết trong thời gian ngắn. Kỹ thuật cuả cậu bé đã làm cho thế giới phải ngưỡng mộ. Nếu tiếp tục được đào tạo bài bản, chắc hẳn trong tương lai đây sẽ là một "ngôi sao sáng giá" được các ông lớn ngành công nghệ săn đón. 13 tuổi, trong khi không ít các cô bé cậu bé phải vắt óc suy nghĩ cách để tránh phải làm bài tập về nhà thì Wang Zhengyan lại tự nhủ rằng tại sao không hack hệ thống trực tuyến của trường và lấy những câu trả lời ngay trên đó? Và rồi, những ý tưởng đó không chỉ dừng lại ở trong đầu mà đã được Wang Zhengyan hiện thực hóa bằng một vài thao tác đơn giản. Hacker nhỏ tuổi này bị cáo buộc là đột nhập bất hợp pháp. Mặc dù vậy, Wang đã ngay lập tức báo lên Qihoo 360 Technology - một công ty phần mềm tại Bắc Kinh - về lỗ hổng của không chỉ trang web trường cậu mà còn hơn 100 cơ sở giáo dục trong cả nước. Hacker nhí đánh sập hàng loạt website trường học tại Nhật Bản | VTV. Nguồn: Youtube

