Mẹo bảo mật Wifi nhà bạn để không bị người lạ “dùng chùa”

Không thiết lập router quá đơn giản: Một số bộ định tuyến Wifi có sẵn chế độ thiết lập đơn giản để người dùng dễ dàng kết nối. Tuy tiện lợi nhưng chính điều này khiến Wifi dễ bị ''câu trộm''. Bạn cần thiết lập thông tin đăng nhập của riêng mình để router Wifi xác định được người dùng chủ. Đổi tên bộ định tuyến Wifi: Thực chất cách này không giúp đảm bảo an toàn cho Wifi, nhưng sẽ giúp quản lý hệ thống mạng tốt hơn. Thay vì cái tên khó sẵn quá dài hay khó nhớ hãy chọn một cái tên dễ nhớ và gần gũi hơn. Thay đổi thông tin đăng nhập của router Wifi: Thay vì tên và mật khẩu quản trị mặc định, hãy thay đổi toàn bộ. Bạn có thể sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của bên thứ 3 để chắc chắn rằng bạn đã chọn một mật khẩu mạnh. Dùng mật khẩu mạnh: Một trong những cách quan trọng nhất để bảo mật Wifi nhà bạn là cần chọn mật khẩu đủ an toàn. Không cần thiết phải quá dài, bạn có thể sử dụng cụm mật khẩu bao gồm cả các chữ thường, chữ in hoa và số. Tắt đăng nhập router Wi-Fi từ xa: Các bộ định tuyến hiện nay thường có tính năng cho phép thay đổi cài đặt từ xa qua Internet, tuy hữu ích nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro. Do vậy, nếu không thực sự cần thiết, bạn nên vô hiệu hóa tính năng này. Bảo mật tất cả các thiết bị: Cho dù bạn sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, hay bất kỳ thiết bị được kết nối nào khác, hãy bảo mật bằng mật khẩu mạnh và không tiết lộ cho bất cứ ai mật khẩu của bạn. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo mật trên mọi thiết bị, đừng quên luôn cập nhật tất cả các phần mềm với phiên bản mới nhất. Tắt và mở Wifi tự động: Nếu thường xuyên vắng mặt bạn có thể tắt Wifi vào khoảng thời gian này hoặc khi đi ngủ để tránh hàng xóm hay người lạ ''dùng chùa'' mạng. Điều này giúp hạn chế sự tác động từ bên ngoài vào router và nếu ai đã đang sử dụng Wifi của bạn sẽ rất bực bội và không sử dụng nó nữa vì hay bị hủy kết nối thường xuyên. Bảo vệ WIFI nhà bạn 1 cách hiệu quả nhất. Nguồn: Youtube

