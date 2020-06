Cá sấu hoả tiễn không “góp mặt” top cá sấu hiếm nhất thế giới

Bạn có thể bắt gặp nhiều loài cá sấu kích cỡ khác nhau, nhưng cá sấu trắng ở Mỹ thì không phải ai cũng có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng bởi đây được xem là loài cá sấu quý hiếm nhất thế giới hiện nay. Chứng bạch tạng hoăc leucism khiến sắc tố chúng thiếu mất một số tế bào sắc tố, vì thế màu da trở nên khác thường và rất khó tồn tại trong môi trường tự nhiên. Chính vì thế, cá sấu trắng thường chỉ được tìm thấy trong điều kiện nuôi nhốt. Điều này giúp chúng sống sót, đồng thời con người cũng có cơ hội nghiên cứu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Hiện tại trên thế giới chỉ còn vài chục cá thể cá sấu bạch tạng tồn tại và Công viên Gatorland ở Florida, Mỹ, là nơi hiếm hoi du khách có thể ngắm nhìn chúng. Crocodylus Acutus, còn được người dân địa phương gọi là "cá sấu mũi to" hay "cá sấu kim", được tìm thấy chủ yếu ở nước Mỹ với mật độ cao nhất tại Trung Mỹ và một số nước Caribe. Dù được coi là một trong những loài săn mồi hung dữ nhất nhưng loài cá sấu này lại được đánh giá là dễ bị tổn thương. Hiện tại cá sấu mũi to đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn, ô nhiễm và mất môi trường cư trú quen thuộc. Nhằm bảo tồn loài cá sấu quý hiếm Crocodylus Acutus đặc chủng của châu Mỹ, các nhà sinh thái Cuba hiện đang áp dụng phương thức nuôi nhốt tập trung trong môi trường bán tự nhiên, với đầy đủ điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và an toàn. Cá sấu Xiêm còn có tên gọi khác là cá sấu Thái Lan, cá sấu Campuchia, cá sấu nước ngọt, thích sống ở các vùng nước chảy chậm như đầm, sông và hồ. Cá sấu Xiêm đã được liệt vào danh sách các loài cá sấu cực kỳ nguy cấp do bị săn bắt ráo riết. Giới khoa học ước tính hiện chỉ có 250 con còn sống sót tại một số dòng sông ở Campuchia. Năm 2000, một nhóm các nhà khoa học của FFI cũng phát hiện loài cá sấu này trong những lần khảo sát tại dãy núi Cardamom. Trước đó, năm 1992, người ta tin rằng loài này đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng trong tự nhiên. Nhiều người cảm thấy nỗi sợ hãi vô hình khi nhắc đến Amazon bởi những "quái thú" sống ẩn mình trong những tán rừng rậm rạp và dưới lòng sông đục ngầu. Cá sấu Caiman đen là một trong những "sát thủ săn mồi" hung dữ nhất của vùng đầm lầy Amazon. "Thực đơn" của cá sấu Caiman đen rất đa dạng, bao gồm cả...con người. Theo dữ liệu tấn công của cá sấu trên toàn thế giới (The Worldwide Crocodilian Attack Database (CrocBITE)) của Đại học Charles Darwin (Úc) cho biết đã ghi nhân 83 vụ cá sấu đen tấn công con người từ năm 1981 đến 2017 với 27 vụ chết người. Tuy nhiên, theo thống kê đây cũng là một trong số những loài cá sấu hiếm trên thế giới còn tồn tại số lượng cá thể không nhiều, chủ yếu ở Amazon. Khúc sông bỗng hút khách nhờ cá sấu bạch tạng | VTC9. Nguồn: Youtube

