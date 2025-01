Sự thật ít người biết về thiên thể vĩ đại nhất hệ Mặt Trời

1. Kích thước khổng lồ. Mặt Trời có đường kính khoảng 1,39 triệu km, gấp 109 lần đường kính Trái Đất và chiếm khoảng 99,86% khối lượng toàn bộ hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 2. Mặt Trời không "rắn". Là một quả cầu plasma, Mặt Trời không có bề mặt rắn và các lớp ngoài quay với tốc độ khác nhau (vùng xích đạo quay nhanh hơn vùng cực). Ảnh: Pinterest. 3. Cấu tạo chủ yếu từ khí. Mặt Trời chủ yếu được tạo thành từ hydro (khoảng 74%) và heli (khoảng 24%), cùng một lượng nhỏ các nguyên tố khác. Ảnh: Pinterest. 4. Nguồn năng lượng khổng lồ. Mặt Trời chuyển đổi khoảng 4 triệu tấn hydro thành năng lượng mỗi giây thông qua phản ứng nhiệt hạch. Ảnh: Pinterest. 5. Nhiệt độ cực cao. Bề mặt Mặt Trời (quang quyển) có nhiệt độ khoảng 5.500°C. Tâm của nó còn nóng hơn nhiều, lên tới 15 triệu°C. Ảnh: Pinterest. 6. Lớp khí quyển nhiều tầng. Mặt Trời có ba lớp khí quyển chính: Quang quyển - phát ra ánh sáng mà ta nhìn thấy; Sắc quyển - tỏa ra ánh sáng màu đỏ trong nhật thực; Vành nhật hoa - Lớp ngoài cùng, nóng hơn bề mặt và chỉ thấy rõ khi nhật thực toàn phần. Ảnh: Pinterest. 7. Sức hút khổng lồ. Lực hấp dẫn của Mặt Trời mạnh gấp 28 lần so với Trái Đất, nghĩa là một vật nặng 1 kg trên Trái Đất sẽ nặng 28 kg trên Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 8. Nguồn gốc của ánh sáng và nhiệt. Ánh sáng từ Mặt Trời mất khoảng 8 phút 20 giây để đến Trái Đất, tức ánh sáng mà ta thấy thực chất thuộc về quá khứ. Ảnh: Pinterest. 9. Gió Mặt Trời. Mặt Trời liên tục phát ra các hạt năng lượng cao gọi là gió Mặt Trời, tạo nên cực quang khi chúng tương tác với từ trường Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 10. Tầm quan trọng đối với sự sống. Ánh sáng và nhiệt từ Mặt Trời là yếu tố quan trọng duy trì sự sống trên Trái Đất, ảnh hưởng đến khí hậu, thời tiết và hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest. 11. Chu kỳ hoạt động 11 năm. Mặt Trời có chu kỳ hoạt động từ mạnh đến yếu kéo dài khoảng 11 năm, thể hiện qua số lượng vết đen Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 12. Vết đen Mặt Trời. Các vết đen Mặt Trời là những khu vực có nhiệt độ thấp hơn, xuất hiện do từ trường cực mạnh. Ảnh: Pinterest. 13. Tác động bùng nổ. Bùng nổ năng lượng trên Mặt Trời, như sự phun trào nhật hoa, có thể làm gián đoạn hệ thống vệ tinh, GPS và mạng lưới điện trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 14. Kích thước không ngừng thay đổi. Mặt Trời đang dần mất khối lượng do bức xạ năng lượng, nhưng quá trình này rất chậm, không ảnh hưởng đáng kể trong thời gian gần. Ảnh: Pinterest. 15. Tuổi đời lâu dài. Mặt Trời đã tồn tại được khoảng 4,6 tỷ năm và dự kiến sẽ tiếp tục "cháy" thêm khoảng 5 tỷ năm nữa trước khi chuyển sang giai đoạn sao khổng lồ đỏ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

