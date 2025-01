Xoài Non tung loạt ảnh tình bể bình với Gil Lê trên thảm đỏ

Tối 12/1, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM). Xuất hiện trên thảm đỏ cùng nhau, Gil Lê và Xoài Non gây chú ý ngay từ khi vừa xuất hiện. Những khoảnh khắc cả 2 tay trong tay trong sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến "hội đẩy thuyền" của cặp đôi được phen thích thú. Mới đây, Xoài Non cũng vừa tung loạt ảnh nét căng cô cùng Gil Lê tình bể bình trong trang phục tham dự WeChoice Awards. Cả hai diện thiết kế áo dài màu đỏ tone sur tone. Xoài Non, với vẻ ngoài xinh đẹp, nhẹ nhàng và thần thái ngọt ngào nhận được nhiều lời có cánh. Khi tham gia sự kiện, cả hai công khai dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm ngọt ngào, đánh dấu chủ quyền nơi đông người. Trong khi tranh thủ giao lưu với fan, Gil Lê và Xoài Non còn hứa hẹn ra Giêng sẽ cưới nhưng cụ thể năm nào thì chưa tiết lộ. Chia sẻ của cặp đôi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và phấn khích. Trong loạt ảnh, cả hai trao nhau ánh nhìn tình tứ. Đặc biệt ánh mắt Gil Lê dành cho Xoài Non đầy sự cưng chiều. Thời gian qua, cặp đôi Gil Lê - Xoài Non nhận được sự quan tâm từ khán giả khi vướng tin đồn hẹn hò. Cặp đôi gần đây thường công khai xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện.

