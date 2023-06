Bỏ 1 triệu mua chó cưng, bối rối vì càng nuôi càng thấy kỳ lạ

Amanda Hamilton, một người mẫu và nhà sáng tạo nội dung sống ở Los Angeles, Mỹ, đã mua một con chó cưng gần biên giới giữa Mỹ và Mexico với giá 50 đô la (tương đương 1,1 triệu VNĐ). Người bán đã nói đó là một con chó phốc sóc. Amanda đã đặt tên cho chú chó này là Crypto và thể hiện sự yêu quý và chăm sóc đặc biệt đối với nó. Tuy nhiên, khi con vật lớn dần, cô gái lại nhận thấy rằng nó không giống chó phốc sóc như người bán đã nói, mà giống... chó sói hơn. Amanda chia sẻ trong một đoạn video trên Tiktok rằng: "Tôi đã mua con chó phốc sóc này ở biên giới Mexico với giá 50 đô la, nhưng tôi không thể tin được rằng họ đã nói dối tôi. Nó là con chó sói chứ không phải chó phốc sóc. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều này nữa." Video nhanh chóng lan truyền và thu hút hơn 11,7 triệu lượt xem và hơn 17.000 bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Amanda đã bị lừa do lòng tham của mình, vì chó phốc sóc được coi là chó quý tộc có giá trị cao. Một số người còn đùa rằng Amanda đã từng nhìn thấy chó phốc sóc chưa. Trong khi một số người cho rằng con vật mà Amanda nuôi không phải là chó sói mà có thể là chó Husky, Alaska hoặc là lai giữa chó Husky và chó Alaska. Cũng có người cho rằng nó có thể là chó Pomsky, là một giống chó lai giữa Husky và chó phốc sóc. Chó phốc sóc (Pomeranian) là một giống chó nhỏ, trong khi Husky là một giống chó lớn và mạnh mẽ. Pomeranian chỉ nặng từ 1,5 đến 3,5 kg, trong khi Husky có thể nặng từ 20 đến 27 kg. Về kích thước và trọng lượng, chúng khác biệt đáng kể. Husky là một giống chó có kích thước trung bình đến lớn, có bộ lông dày và mắt xanh hoặc màu hổ phách. Chúng có khuôn mặt tròn, tai đứng thẳng và đuôi quăn. Alaska, hay còn gọi là Malamute Alaska, là một loài chó lớn và cường tráng. Chúng có lớp lông dày và hai màu chủ đạo là xám và trắng. Alaska có kích thước lớn hơn so với Husky, có đôi tai đứng. Pomsky là một giống chó lai được tạo ra bằng cách lai giữa Husky và Chó phốc sóc (Pomeranian). Chúng có kích thước nhỏ hơn so với Husky và Alaska, với bộ lông dày và mắt to tròn. Màu lông của Pomsky đa dạng, có thể là xám, trắng, đen hoặc nâu. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc những chiếc mũi “chẳng giống ai” trong thế giới động vật. Nguồn: Kienthucnet.

