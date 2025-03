Tiết lộ sốc vật thể bí ẩn nhất lướt qua hệ Hệ Mặt Trời

1. Oumuamua là vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện. Được quan sát lần đầu vào ngày 19/10/2017 bởi kính viễn vọng Pan-STARRS1 ở Hawaii, Oumuamua là vật thể liên sao đầu tiên được ghi nhận đi qua Hệ Mặt Trời, có nguồn gốc từ bên ngoài thiên hà của chúng ta. Ảnh: Pinterest. 2. Hình dạng của Oumuamua rất khác thường. Không giống như hầu hết các tiểu hành tinh hoặc sao chổi có dạng hình cầu hoặc không đều, Oumuamua có hình dạng thuôn dài như một điếu xì gà, với chiều dài ước tính gấp 5-10 lần đường kính của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Oumuamua không có đuôi như sao chổi. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng nếu Oumuamua là một sao chổi, nó sẽ có đuôi khí và bụi do bốc hơi khi đến gần Mặt Trời. Tuy nhiên, vật thể này không hề có dấu hiệu của khí hoặc bụi, khiến nó trở nên kỳ lạ. Ảnh: Pinterest. 4. Nó có gia tốc bất thường khi rời khỏi Hệ Mặt Trời. Oumuamua không chỉ di chuyển theo quỹ đạo do lực hấp dẫn mà còn có một sự gia tốc kỳ lạ, dường như không thể giải thích hoàn toàn bằng các định luật vật lý thông thường. Ảnh: Pinterest. 5. Nguồn gốc của Oumuamua vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác Oumuamua đến từ đâu hoặc nó được hình thành như thế nào. Một số ý kiến cho rằng nó có thể là một tảng băng hydro hoặc một mảnh vỡ từ một hệ sao xa xôi. Ảnh: Pinterest. 6. Oumuamua di chuyển quá nhanh để con người có thể tiếp cận. Với tốc độ khoảng 315.000 km/h, Oumuamua đã nhanh chóng rời khỏi Hệ Mặt Trời, khiến chúng ta không có cơ hội gửi tàu vũ trụ để nghiên cứu trực tiếp. Ảnh: Pinterest. 7. Nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hệ Mặt Trời. Do quỹ đạo của Oumuamua mang tính chất liên sao, nó sẽ tiếp tục hành trình ra khỏi Hệ Mặt Trời và không bao giờ quay trở lại. Điều này khiến cơ hội nghiên cứu thêm về nó gần như không thể. Ảnh: Pinterest. 8. Một số giả thuyết cho rằng Oumuamua có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Một số nhà khoa học, bao gồm Avi Loeb từ Đại học Harvard, đã đưa ra giả thuyết rằng Oumuamua có thể là một loại tàu thăm dò liên sao do nền văn minh ngoài hành tinh chế tạo, nhờ hình dạng và chuyển động khác thường của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

1. Oumuamua là vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện. Được quan sát lần đầu vào ngày 19/10/2017 bởi kính viễn vọng Pan-STARRS1 ở Hawaii, Oumuamua là vật thể liên sao đầu tiên được ghi nhận đi qua Hệ Mặt Trời , có nguồn gốc từ bên ngoài thiên hà của chúng ta. Ảnh: Pinterest. 2. Hình dạng của Oumuamua rất khác thường. Không giống như hầu hết các tiểu hành tinh hoặc sao chổi có dạng hình cầu hoặc không đều, Oumuamua có hình dạng thuôn dài như một điếu xì gà, với chiều dài ước tính gấp 5-10 lần đường kính của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Oumuamua không có đuôi như sao chổi. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng nếu Oumuamua là một sao chổi, nó sẽ có đuôi khí và bụi do bốc hơi khi đến gần Mặt Trời. Tuy nhiên, vật thể này không hề có dấu hiệu của khí hoặc bụi, khiến nó trở nên kỳ lạ. Ảnh: Pinterest. 4. Nó có gia tốc bất thường khi rời khỏi Hệ Mặt Trời. Oumuamua không chỉ di chuyển theo quỹ đạo do lực hấp dẫn mà còn có một sự gia tốc kỳ lạ, dường như không thể giải thích hoàn toàn bằng các định luật vật lý thông thường. Ảnh: Pinterest. 5. Nguồn gốc của Oumuamua vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác Oumuamua đến từ đâu hoặc nó được hình thành như thế nào. Một số ý kiến cho rằng nó có thể là một tảng băng hydro hoặc một mảnh vỡ từ một hệ sao xa xôi. Ảnh: Pinterest. 6. Oumuamua di chuyển quá nhanh để con người có thể tiếp cận. Với tốc độ khoảng 315.000 km/h, Oumuamua đã nhanh chóng rời khỏi Hệ Mặt Trời, khiến chúng ta không có cơ hội gửi tàu vũ trụ để nghiên cứu trực tiếp. Ảnh: Pinterest. 7. Nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hệ Mặt Trời. Do quỹ đạo của Oumuamua mang tính chất liên sao, nó sẽ tiếp tục hành trình ra khỏi Hệ Mặt Trời và không bao giờ quay trở lại. Điều này khiến cơ hội nghiên cứu thêm về nó gần như không thể. Ảnh: Pinterest. 8. Một số giả thuyết cho rằng Oumuamua có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Một số nhà khoa học, bao gồm Avi Loeb từ Đại học Harvard, đã đưa ra giả thuyết rằng Oumuamua có thể là một loại tàu thăm dò liên sao do nền văn minh ngoài hành tinh chế tạo, nhờ hình dạng và chuyển động khác thường của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.