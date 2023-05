Giải mã loài chó Pitbull nguy hiểm số một thế giới

Theo Animalsaroundtheglobe, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp số 1. Pitbull là giống chó có cơ bắp mạnh mẽ và thể chất khỏe mạnh, được lai tạo từ các giống chó chiến đấu. Tuy nhiên, không phải tất cả các chó Pitbull đều nguy hiểm. Những chú chó Pitbull được nuôi dưỡng và đào tạo đúng cách có thể trở thành những chú chó thân thiện và đáng yêu. Chính vì vậy, việc chăm sóc và nuôi dạy chó Pitbull là rất quan trọng. Mặc dù vậy, nhiều trường hợp đã chứng minh rằng chó Pitbull là một giống chó không thể kiểm soát được, đặc biệt là khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nếu không có người đủ kinh nghiệm và kiến thức để huấn luyện và kiểm soát chúng, chó Pitbull có thể trở nên rất nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở Mỹ, mỗi năm nước này có khoảng 10.000 vụ chó tấn công con người. 59% số vụ do chó pitbull gây ra, 82% số vụ dẫn đến tử vong là do pitbull và một nửa nạn nhân là trẻ em. Nhiều nghiên cứu và khảo sát chỉ ra rằng, 85% số vụ tấn công nhằm vào trẻ em là từ chó trong gia đình hoặc gần gũi với gia đình. Theo những nghiên cứu và thống kê, chó Pitbull được xếp vào hạng mục giống chó tấn công người thường xuyên nhất. Nếu không được huấn luyện và nuôi dưỡng đúng cách, chúng có thể tấn công người hoặc con vật trong một vài giây đồng hồ và gây tổn thương nghiêm trọng. Do đó, ở nhiều quốc gia trên thế giới, chó Pitbull đã bị cấm hoàn toàn hoặc bị kiểm soát nghiêm ngặt trong việc nuôi dưỡng. Trong số này có Pháp, Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Romania, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Malta, Anh, Ireland, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, New Zealand, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Belarus, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Singapore, Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn bởi sự phát triển của những tổ chức và cộng đồng yêu chó Pitbull, cho rằng giống chó này không nguy hiểm như những gì được quảng bá trên các phương tiện truyền thông. >>>Xem thêm video: Chú chó lẻn ra khỏi nhà, chủ đi theo phát hiện điều bất ngờ.

