Bất ngờ con người có thể sống trong các hố đào trên sao Hỏa

Sao Hỏa luôn là điểm đến mơ ước của nhân loại trong hành trình khám phá vũ trụ. Tuy nhiên, những kế hoạch xây dựng nhà mái vòm hay khu định cư trên cao tại Hành tinh Đỏ, dù nghe hấp dẫn, lại có thể gây nguy hiểm chết người. Vậy con người có thể sống trên sao Hỏa như thế nào? Câu trả lời có thể nằm ở việc sống trong các hố đào dưới lòng đất. Gwynne Shotwell, chủ tịch kiêm COO của SpaceX, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, đã nêu ra một giải pháp mới cho việc định cư trên sao Hỏa. Theo bà, con người chỉ có thể sống an toàn ở độ sâu khoảng 1,82m dưới bề mặt sao Hỏa. Điều này được kỳ vọng sẽ thực hiện được nhờ vào công nghệ của công ty Boring, một trong những công ty khác do Elon Musk sáng lập. Shotwell cho rằng: “Công ty Boring sẽ là giải pháp giúp chúng ta xây nhà trên sao Hỏa khi chúng tôi cần phải đào hầm cho người dân”. Thậm chí, bà còn không thể đoán trước được những dự định của Elon Musk, bởi ông chủ của SpaceX đã nhiều lần đề cập tới khả năng sử dụng công nghệ đào hầm để xây dựng nhà dưới lòng đất trên sao Hỏa. Trong một Hội nghị Nghiên cứu và Phát triển Trạm Vũ trụ quốc tế (ISSR&D) hồi tháng 7/2017, Musk đã phát biểu: “Nếu muốn, chúng ta có thể xây dựng cả một thành phố ngầm”. Việc sống dưới lòng đất trên sao Hỏa có nhiều lợi thế so với các ý tưởng xây dựng nhà mái vòm bằng kính hay các khu định cư trên không. Khí quyển trên sao Hỏa rất mỏng và không có từ trường như Trái Đất, điều này làm cho con người dễ bị tổn thương bởi các tia phóng xạ vũ trụ, dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc sống dưới lòng đất có thể giúp giảm thiểu các nguy cơ này. NASA cũng đã đề xuất một số phương án để bảo vệ con người khỏi tia phóng xạ trên sao Hỏa, như xây nhà bằng vật liệu dùng để chế tạo tàu vũ trụ nhằm hấp thụ bớt phóng xạ hoặc phát triển các vật liệu mới bền chắc hơn. Tuy nhiên, chi phí cho những phương án này cực kỳ đắt đỏ. Việc sử dụng máy đào hầm để xây dựng các khu định cư dưới lòng đất trên sao Hỏa có thể là giải pháp ít tốn kém hơn. Dù có thể mất đi tầm nhìn bao quát của bề mặt hành tinh, nhưng đổi lại, con người sẽ duy trì được sự sống, hoạt động suy nghĩ minh mẫn, chức năng sinh sản và tránh được nguy cơ ung thư do bức xạ. Elon Musk và SpaceX đã đặt ra kế hoạch kết hợp với Boring để đưa con người lên sao Hỏa. Nếu hai công ty này bắt tay nhau, viễn cảnh định cư trên hành tinh Đỏ sẽ không còn xa vời. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có bao nhiêu người thực sự muốn rời bỏ Trái Đất để sống dưới lòng đất của sao Hỏa? Dù câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, việc xây dựng các khu định cư dưới lòng đất là một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục vũ trụ của loài người. Đây có thể là giải pháp khả thi và an toàn nhất để đảm bảo sự sống cho con người trên hành tinh Đỏ, mở ra một chương mới cho tương lai của nhân loại. Mời quý độc giả xem thêm video: Nhảy dù như đổ bộ lên sao Hỏa.

