Apple kiếm “bộn tiền” trong năm 2020 nhờ bỏ củ sạc, tai nghe

App Store đang trên đà tăng trưởng rất mạnh mẽ. Theo CNBC, kho ứng dụng App Store của Apple đã đạt doanh thu 64 tỷ USD trong năm 2020, tăng 28% so với mức ước tính 50 tỷ USD của năm 2019. Lý do cho sự tăng trưởng đột biến này có thể liên quan tới đại dịch Covid-19. Rất nhiều người dùng đã phải sống trong tình trạng cách ly tại nhà, do đó mà nhu cầu sử dụng ứng dụng, đăng ký thuê bao dịch vụ và chơi game cũng tăng cao hơn bình thường. Apple lấy 30% tiền hoa hồng từ tất cả các khoản thanh toán trên App Store. Và Apple rất kiên quyết bảo vệ số tiền hoa hồng này, bất chấp những sự phản đối gay gắt gần đây từ các nhà phát triển lớn, như Epic hay Hey.com. Tuy nhiên, Apple đã phải chấp nhận thỏa hiệp, khi giảm số tiền hoa hồng 30% xuống còn 15%, cho các nhà phát triển có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu USD. Nhưng ngay cả như vậy, doanh thu từ App Store của Apple cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Các nhà phân tích ước tính rằng 2% các nhà phát triển hàng đầu trên App Store tạo ra tới 95% doanh thu của kho ứng dụng này. Bên cạnh đó, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, việc bỏ phụ kiện bên trong cùng chi phí làm hộp rẻ hơn do hộp nhỏ hơn, Apple đã tiết kiệm 4,2 USD trên mỗi chiếc iPhone 12 so với iPhone 11. Trước đó, nhà phân tích Ming-chi Kuo dự đoán loạt iPhone 12 có thể đạt doanh số 63 triệu máy trong 2020. Như vậy, dựa trên số liệu này, Apple có thể đã tiết kiệm được hơn 264 triệu USD. Cũng theo số liệu từ Counterpoint Research, giá thành vật liệu sản xuất (BOM) của iPhone 12 đắt hơn 72,5 USD so với iPhone 11. Hãng nghiên cứu sử dụng chiếc iPhone 12 128 GB và so sánh với iPhone 11 128 GB về chi phí linh kiện bên trong. Ngoài việc tiết kiệm được 4,2 USD từ hộp và phụ kiện, chi phí của các linh kiện như RAM, ROM, pin, hệ thống camera và Face ID trên iPhone 12 rẻ hơn iPhone 11. Do được bổ sung các loại linh kiện đắt tiền là màn hình OLED, chip 5G cùng ăng-ten RF, chi phí để tạo nên một chiếc iPhone 12 tới 431 USD, tức tăng 26% so với mức gần 359 USD của "đàn anh". Việc đưa vào linh kiện đắt tiền là một trong những lý do khiến loạt iPhone 12 tăng giá. Trước đó, có một số ý kiến cho rằng Apple đã "ăn dày" khi cố tình bỏ phụ kiện bên trong iPhone 12, nhưng vẫn bán giá đắt hơn iPhone 11.

