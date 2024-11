Thái Trinh tâm sự về người đàn ông đặc biệt trước ngày cưới

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Trinh vừa chia sẻ hình ảnh bố tất bật chuẩn bị cho đám cưới của cô. Nữ ca sĩ tâm sự: "Ngày quốc tế đàn ông, mình muốn tri ân đến người đàn ông cổ thụ của đời mình. Mấy hôm nay bố thức nhiều. Bố lo to lo nhỏ, chuyện trên chuyện dưới, bố gầy cả người đi... Cảm ơn bố vì vẫn luôn tỏa bóng mát cho đời con. Bóng mát bình yên của bố thật sự che chở cho đời con êm đềm. Mai con gái bố lập gia đình rồi. Bố an tâm, bố nghe”. Đám cưới của Thái Trinh diễn ra vào ngày 20/11. Theo Znews, vợ chồng nữ ca sĩ sẽ tổ chức lễ đón dâu từ Thái Bình đến Hưng Yên. Tiệc cưới của Thái Trinh và chồng kém 6 tuổi dự kiến có 1.000 khách mời. 1 ngày trước hôn lễ, Thái Trinh công khai danh tính người bạn đời. Chồng Thái Trinh tên Thái Minh, làm việc trong ngành nhựa. Bạn đời của Thái Trinh được khen ngợi điển trai, phong độ. Thái Minh và Thái Trinh có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong bộ ảnh cưới. Nữ ca sĩ được cầu hôn vào tháng 1/2024. Tháng 6/2024, Thái Trinh tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà Thái Bình. Nữ ca sĩ cho biết, cô may mắn được gia đình chồng xem là thành viên trong nhà từ lâu. Xem video: "Thái Trinh đàn hát". Nguồn FB Thái Trinh

