Cô giáo từng nổi nhất MXH Âu Hà My bất ngờ tung ảnh cưới

Âu Hà My (SN 1994, quê gốc Hà Nam) là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang cá nhân của nữ giảng viên có hơn 500.000 người theo dõi. Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên nổi tiếng bất ngờ đăng ảnh loạt ảnh cưới xinh lung linh, xác nhận tái hôn sau 4 năm kể từ vụ chia tay ồn ào. Trong loạt ảnh cưới, Âu Hà My lựa chọn thiết kế váy dáng đuôi cá thanh lịch, nhẹ nhàng cùng phong cách trang điểm trong trẻo, khiến nhiều người phải xuýt xoa về nhan sắc. Trong bài đăng của mình, cô giáo cho biết mình đã luôn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày và cuối cùng cũng được đền đáp bằng những điều tuyệt vời. Sau 4 năm từ cuộc chia tay ồn ào với chồng cũ, cô nàng cho biết đã tìm thấy nụ cười ở tuổi 30: "Em đã tìm lại được nụ cười của chính mình, mở lòng với thế giới tươi đẹp, chăm chỉ và luôn nỗ lực từng ngày, và rồi sự cố gắng ấy đã được đền đáp, ông trời đã ban tặng em những điều tuyệt vời để chào đón tuổi 30". Tuy nhiên trong loạt ảnh này, Âu Hà My chỉ đăng ảnh một mình mình, chưa công khai danh tính chú rể khiến nhiều người tò mò. Cách đây ít lâu, nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), nữ giảng viên đã bất ngờ thông báo tin vui cho netizen khi công khai bạn trai mới và hé lộ về đám cưới sắp diễn ra. Âu Hà My nổi tiếng với bức ảnh chụp từ thời còn sinh viên. Với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, Âu Hà My được nhiều người đặt biệt danh là "cô giáo hot girl". Ngoài sự nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp, chuyện tình duyên của Âu Hà My cũng được cư dân mạng quan tâm. Từng có hôn nhân lãng mạn như mơ với diễn viên Trọng Hưng, cô nàng từng công khai tố chồng cũ ngoại tình, bạc bẽo. Drama này từng trở thành tâm điểm bàn tán của netizen. Sau khi ly hôn, ồn ào này dần lắng xuống, cả hai nay đã có cuộc sống riêng. Âu Hà My tập trung vào việc dạy học và nâng cao trình độ. Khi đăng tải ảnh cưới, cô nàng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, cùng những người theo dõi. (Ảnh: FBNV)

