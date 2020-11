Apple khai tử cổng Lightning, sản xuất điện thoại... không cổng sạc

Sạc không dây MagSafe có thể là báo hiệu cho một tương lai "không dây" với các thiết bị Apple.

Hệ thống sạc không dây dựa trên một loạt nam châm nhúng giúp gắn iPhone 12 vào MagSafe. Để sạc iPhone 12 , hãy đặt nó trên đế sạc hình tròn, sau đó đợi báo sạc trên màn hình xác nhận rằng nó đang hoạt động. Thực tế, iPhone 12 đã được bán mà không có tai nghe ligtning và củ sạc.

Sau khi đưa MagSafe lên, một tương lai về thiết bị không dây hoàn toàn dường như sẽ là một bước đi tiếp theo với iPhone. Nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua về một hệ sinh thái phụ kiện iPhone không dây được tạo ra nhờ nam châm chứ không phải cổng.

Một số nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc cũng đã đánh bại Apple khi tung ra những chiếc điện thoại không cổng sạc của riêng họ. Và nhiều ví dụ về công nghệ mới nổi, như tai nghe TW, kính thông minh VR cũng không dây. Liệu Apple có đi theo con đường này hay không vẫn còn là một câu hỏi chỉ Apple mới có thể trả lời.

Dưới đây là những lí do khiến Apple có thể sẽ ra mắt những thế hệ iPhone không cổng sạc trong tương lai

Apple đang tạo ra nhiều thứ không dây hơn

Cổng kết nối là giao thức kết nối cho điện thoại để cung cấp ba chức năng chính: sạc, truyền dữ liệu và đầu ra âm thanh. Trước khi đưa MagSafe vào điện thoại của mình, Apple đã phát triển AirDrop và iCloud để truyền dữ liệu. Đối với âm thanh, Apple đã bắt đầu xu hướng chủ đạo của tai nghe không dây một cách nghiêm túc khi giới thiệu AirPods thế hệ đầu tiên vào năm 2016. iPhone 7 với cổng Ligtning bên cạnh Google Pixel 2 cổng USB-C

Steve Job đã từng chê bai tai nghe không dây một cách khôi hài: "Bạn lại muốn có thêm thứ phải sạc hay sao?". Tuy nhiên, cách mà Tim Cook làm đã đi ngược lại với triết lý đó, tai nghe TW Airpods ra đời là một lựa chọn hợp lý tại thời điểm đó. Và đây cũng là tín hiệu đầu tiên cho hệ sinh thái không dây của Apple phát triển.

MagSafe là "trung gian" không dây với các phụ kiện có dây



Sạc MagSafe là câu trả lời của Apple về tính năng sạc không dây cho iPhone 12. Tuy nhiên, để có thể thuyết phục người dùng khi khai tử cổng Lightning, Apple cần cung cấp một cầu nối không dây cho các phụ kiện có dây khác. MagSafe dường như phục vụ chính xác mục đích đó, mở ra khả năng cho một hệ sinh thái mới, kết nối các phụ kiện iPhone thông qua nam châm. MagSafe sẽ là cầu nối không dây với các thiết bị có dây.

"Các phụ kiện này có thể bao gồm tay cầm chơi game, tay cầm máy ảnh, gậy chụp ảnh tự sướng và vâng, bộ pin sạc không dây có thể thay đổi cách chúng ta cầm hoặc tương tác với iPhone", theo biên tập viên Roger Cheng của CNET .

Việc trình làng MagSafe cũng có thể là tín hiệu bảo thủ của Apple khi ngầm tuyên bố rằng sẽ "Không USB-C".

Apple sẽ tiếp tục cải tiến sạc không dây

Sau nhiều năm bảo thủ, Apple đã chấp nhận công nghệ không dây vào năm 2018 khi nó được thêm hỗ trợ cho các Qi-based không dây tiêu chuẩn sạc cảm ứng cho iPhone 8 và iPhone X. Lúc đó, Apple giới hạn công suất sạc chỉ 5W, nhưng sau đó đã tăng lên 7,5W thông qua bản cập nhật phần mềm. Đây là một dấu hiệu cho thấy Apple coi sạc không dây không phải là một tính năng đặc biệt mà là một tính năng cần thiết.

Apple cho biết MagSafe còn hoạt động nhanh hơn cả bộ sạc Qi. Bộ sạc hiện cung cấp gấp đôi năng lượng ở mức 15W được cho là có thể sánh ngang với công nghệ sạc nhanh mà điện thoại Android đã sử dụng từ lâu. Trong nhiều năm, bộ sạc không dây đã rất chậm so với các bộ sạc có dây. Tuy nhiên, khoảng cách đó ngày càng thu hẹp. Đầu năm nay, Oppo đã tung ra bộ sạc không dây 65W, có tên là AirVOOC, có thể sạc đầy pin trong 30 phút. Trong khi đó, Xiaomi đang phát triển một bộ sạc không dây 80W hứa hẹn sẽ sạc đầy pin 4.000 mAh trong vòng chưa đầy 20 phút.

Còn MagSafe của Apple vừa qua thì sao, theo thử nghiệm thực tế của một vài chuyên gia tại Việt Nam. Bộ sạc này chưa thực sự hiệu quả, bằng chứng ở việc một chuyên gia Review công nghệ đã thử vừa sạc bằng MagSafe vừa chơi game, kết quả thu được là pin không lên mà còn bị tụt %. Chứng tỏ sạc MagSafe chưa nhanh và vẫn cần Apple cải thiện trong thời gian tới.

Apple đã khai tử các tính năng tiêu chuẩn một thời, lịch sử có thể lặp lại

Apple nổi tiếng với việc bỏ qua các tính năng phổ biến của sản phẩm ngay cả khi mọi người thèm muốn chúng nhiều năm sau khi chúng ra đi. Ví dụ, Apple đã khai tử ổ đĩa DVD trong máy Mac của mình và chia tay giắc cắm tai nghe bằng cách loại bỏ nó khỏi iPhone 7 vào năm 2016. Bên cạnh đó, Apple vẫn bán được hàng chục triệu iPhone và AirPods mỗi năm, chứng tỏ rằng nhiều người sẵn sàng thích nghi với công nghệ mới hơn của hãng.

Tai nghe Airpods thế hệ đầu là thiết bị giao tiếp không dây nổi tiếng nhất của Apple tới thời điểm này.

Will Wong - Giám đốc nghiên cứu tại Châu Á Thái Bình Dương của IDC cho biết: “Điện thoại thông minh là thiết bị có không gian hạn chế cho tất cả các thành phần, nhưng điều quan trọng là các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cung cấp nhiều chức năng tốt hơn hoặc nhiều hơn để duy trì tính cạnh tranh. Vì vậy, một chiếc điện thoại không cổng có thể là một xu hướng khó tránh khỏi."

Một chiếc iPhone không cổng sạc sẽ cho phép Apple phân chia các model dễ hơn

Nhà phân tích Ming Chi Kuo dự đoán rằng Apple sẽ tung ra một chiếc iPhone không cổng sạc vào năm 2021. Kuo cho biết rằng việc có một chiếc điện thoại không dây sẽ "tạo ra sự khác biệt hơn" giữa iPhone cao cấp và iPhone cơ bản. Theo tiêu chuẩn đặt tên của iPhone 12, điều này có nghĩa là có thể iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ không có cổng, trong khi iPhone 13 Mini và iPhone 13 thông thường sẽ giữ cổng Lightning.

Việc bỏ cổng kết nối giúp Apple định vị các phân khúc điện thoại của mình.

Việc phân biệt nhiều hơn giữa các kiểu máy có thể giúp Apple dễ dàng đưa ra mức giá cao hơn cho những chiếc iPhone đẹp hơn của mình. Những thứ này sẽ nhắm đến những người có ngân sách lớn hơn, những người quan tâm đến việc đi đầu trong công nghệ của Apple.

Apple sẽ không phải là người đầu tiên thử nghiệm điện thoại không dây hoàn toàn

Ngoại trừ chiếc iPhone 2G ra mắt năm 2007, Apple thường không phải là người đầu tiên bắt kịp xu hướng điện thoại di động, hoặc là Apple cố tình như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên phát hành điện thoại có 5G hoặc sạc không dây và chúng ta vẫn chưa thấy điện thoại có thể gập lại của Apple. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đã có những chiếc điện thoại không cổng sạc tồn tại. Chiếc Vivo Apex đưa ra ý tưởng về một chiếc điện thoại "True-Wireless"

Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Vivo đã ra mắt ý tưởng về điện thoại Apex không có cổng và không có phím vào năm ngoái, dựa trên một kẹp từ tính kết nối phía sau điện thoại để sạc. Nó cũng có các nút cảm ứng lực ảo thay vì nút vật lý, nhưng đây vẫn chỉ là ý tưởng và chưa sẵn sàng cho việc thương mại.

Không có cổng cũng có nghĩa là bền hơn

Bất cứ khi nào Apple khai tử một thứ gì đó thì một điệp khúc chỉ trích về sự lỗi thời, bảo thủ của Apple sẽ được bắt đầu. Một số người dùng iPhone cảm thấy Apple đang cố bắt ép người dùng phải chơi theo luật của mình. Ví dụ như chiếc iPhone 7 là minh chứng rõ ràng nhất.

Bỏ những lời buộc tội đó sang một bên, việc khai tử cổng sạc Ligtning có thể giúp iPhone bền hơn. Cụ thể, không có cổng có nghĩa là ít đường nối hơn và do đó ít cơ hội để bụi và nước xâm nhập vào điện thoại hơn. Nó cũng có nghĩa là ít điểm dễ bị tổn thương hơn.

Apple đã trang bị cho iPhone của mình những tính năng được thiết kế để cải thiện độ bền. Năm nay, công ty đặt trọng tâm vào màn hình Ceramic Shield cứng gấp 4 lần trên các mẫu iPhone 12 mới của mình. Apple cũng giới thiệu khả năng chống nước cho iPhone vào năm 2016.

