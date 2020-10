Thêm lý do khiến người dùng hết muốn mua iPhone 12

Apple đã ra mắt bốn mẫu iPhone 12 mới, gồm hai phiên bản "giá rẻ" iPhone 12 mini và iPhone 12, hai phiên bản cao cấp iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max trong sự kiện "Hi Speed". Các phiên bản điện thoại iPhone thế hệ mới đều được hỗ trợ 5G, dùng vi xử lý A14 Bionic và màn hình OLED. Trong đó, điểm khác biệt giữa bản thường và cao cấp là camera. iPhone 12 mini và iPhone 12 được trang bị cụm camera kép gồm một ống kính chính và một ống kính góc rộng. Trong khi phiên bản Pro được bổ sung thêm camera telephoto hỗ trợ zoom quang học và cảm biến LiDAR thực hiện các tác vụ thực tế ảo tăng cường, chụp ảnh chân dung và tự động lấy nét trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Màn hình 120 Hz, kết nối 5G và cải tiến camera là những điểm hấp dẫn của iPhone 12, nhưng với những gì đang diễn ra trên thế giới, đây không phải là thời điểm thích hợp để chi hàng nghìn USD vào việc nâng cấp điện thoại. Bài viết mới đây của CNBC trích lời một số chuyên gia phân tích, cho rằng Apple đã thất bại trong việc tiếp thị bộ đôi sản phẩm đến đối tượng người dùng bình thường. Mặc dù không thể phủ nhận những nâng cấp về camera trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ thu hút người dùng đam mê chụp ảnh "Với những gì có được trên iPhone 12, số tiền chênh lệch 200 USD cho iPhone 12 Pro là không xứng đáng. iPhone 12 Pro mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn nhưng đây cũng là khác biệt duy nhất so với iPhone 12 thường", chuyên gia công nghệ nhận xét. Quả thực, khác biệt giữa các mẫu iPhone 12 và iPhone 12 Pro không quá lớn. Chúng chỉ tập trung vào các tính năng chụp ảnh thông minh và nhiều dung lượng bộ nhớ hơn Việc bỏ ra 1.000 USD mua iPhone 12 Pro khiến nhiều người dùng cảm thấy không đáng "xuống tiền". Trước đó, một số ý kiến cho rằng, so với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 11, thì iPhone 12 có giá cao hơn đến 100 USD, nhưng những gì người dùng được trải nghiệm lại không quá khác biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, iPhone 12 được cho là Flagship của Apple với những tính năng cao cấp nhất như 5G, camera tốt... Tuy nhiên, nếu không tính 5G thì iPhone 11 Pro và Pro Max vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ này với mức giá rẻ hơn. Màn hình 120 Hz, kết nối 5G và cải tiến camera là những điểm hấp dẫn của iPhone 12, nhưng với những gì đang diễn ra trên thế giới, đây không phải là thời điểm thích hợp để chi hàng nghìn USD vào việc nâng cấp điện thoại. Khả năng giải trí của iPhone 12 cũng không phải quá xuất sắc so với người tiền nhiệm hay những sản phẩm chuyên biệt khác. Bởi vậy, suy cho cùng, dường như người dùng có nhiều lý do để không mua iPhone 12 hơn là chịu "xuống tiền" phung phí cho phiên bản điện thoại mới này. Iphone 12 giá bán bao nhiêu sau khi Apple trình làng bốn mẫu iPhone 12 đều có 5G | Vietnamnet

