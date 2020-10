Giá iPhone 12: Mua iPhone ở đâu rẻ nhất và đắt nhất thế giới?

Sau nhiều ngày mong chờ, Apple đã chính thức trình làng bộ 4 phiên bản iPhone 12 tại sự kiện "Hi, Speed'' diễn ra ngày 14/10 vừa qua. Người dùng tại một số thị trường đã có thể đặt mua trước iPhone 12 và iPhone 12 Pro từ ngày 16/10 trong sẽ phải chờ đến tháng 11 mới có thể sở hữu phiên bản iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max. Hiện tại, mức giá của iPhone 12 khi về tay là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm nhất. Mức giá của sản phẩm sẽ có sự khác biệt tùy theo từng thị trường do sự chênh lệch về tỷ giá, mức thuế nhập khẩu, các khoản phí… Theo công bố từ Apple, iPhone 12 có mức giá khởi điểm là 829 USD cho phiên bản bộ nhớ 64 GB, cao nhất lên tới 979 USD cho phiên bản bộ nhớ 256 GB. Trong khi đó, iPhone 12 Pro có mức giá khởi điểm là 999 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB và cao nhất là 1.299 USD cho phiên bản bộ nhớ 512 GB. Trang nghiên cứu Statista đã thực hiện so sánh giá của iPhone 12 và iPhone 12 Pro ở các quốc gia khác nhau và bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả này. Theo đó, iPhone 12 và iPhone 12 Pro đắt nhất thế giới tại thị trường Ấn Độ. Người dùng tại đây sẽ phải bỏ ra 1.158 USD để sở hữu chiếc iPhone 12 phiên bản 128 GB và 1.636 USD để trở thành chủ nhân chiếc iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB. Trong khi đó, người dùng tại bang California (Mỹ) sẽ được sở hữu iPhone 12 rẻ nhất thế giới với mức giá chỉ khoảng 943 USD cho phiên bản 128 GB. Để sở hữu chiếc iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB, người dùng tại bang này sẽ phải bỏ ra 1.071 USD. Cũng theo báo cáo của Statista, Nhật Bản là thị trường có giá iPhone 12 rẻ thứ hai trên thế giới, khi mức giá iPhone 12 phiên bản 128 GB là 947 USD và iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB là 1.114 USD. Ở Anh, Đức và Pháp cần 1.096 đến 1.126 USD (từ 25,4 triệu đến 26,1 triệu đồng). Bên cạnh đó, thep như nghiên cứu, tại đất nước đông dân như Trung Quốc, giá của iPhone 12 128GB ở Trung Quốc là khoảng 1.010 USD (23,4 triệu đồng). Được biết, mức giá được Statista sử dụng để so sánh của iPhone 12 và iPhone 12 Pro tại các thị trường là phiên bản quốc tế đã đi kèm đầy đủ các khoản thuế, phí… Tuy nhiên, thống kê của Statista chỉ được thực hiện đối với các thị trường có iPhone 12 và 12 Pro bán ra trong đợt đầu tiên vào ngày 23/10. Trong khi đó, một số nguồn tin ccho hay iPhone 12 tại Singapore - thị trường người Việt thường đổ xô xếp hàng mua iPhone, sẽ có giá bán từ 956 USD (khoảng 22,1 triệu đồng) hoặc iPhone 12 Pro - 1.214 USD (khoảng 28,1 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, theo các hệ thống bán lẻ, iPhone 12 phiên bản 128GB sẽ có mức giá khoảng 26,99 triệu đồng và iPhone 12 Pro 128GB sẽ có giá khoảng 30,99 triệu đồng. Trước đó, một số người có kinh nghiệm mua bán iPhone dự đoánchiếc iPhone 12 đầu tiên sẽ được nhập vào đầu tháng 12 với giá dự kiến từ 24,9 triệu đồng. Thời gian mở bán iPhone 12 bắt đầu vào lúc 9h ngày 16/10 và sắp lên kệ tại cửa hàng từ ngày 23/10 đối với 2 phiên bản iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Những người chờ đợi iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max sẽ đợi đến tháng 11 - từ ngày 6/11 cho đợt Pre-order và sẽ lên kệ tại cửa hàng từ 13/11. Dân Việt đổ xô mua iphone 12 | THDT

Sau nhiều ngày mong chờ, Apple đã chính thức trình làng bộ 4 phiên bản iPhone 12 tại sự kiện "Hi, Speed'' diễn ra ngày 14/10 vừa qua. Người dùng tại một số thị trường đã có thể đặt mua trước iPhone 12 và iPhone 12 Pro từ ngày 16/10 trong sẽ phải chờ đến tháng 11 mới có thể sở hữu phiên bản iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max. Hiện tại, mức giá của iPhone 12 khi về tay là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm nhất. Mức giá của sản phẩm sẽ có sự khác biệt tùy theo từng thị trường do sự chênh lệch về tỷ giá, mức thuế nhập khẩu, các khoản phí… Theo công bố từ Apple, iPhone 12 có mức giá khởi điểm là 829 USD cho phiên bản bộ nhớ 64 GB, cao nhất lên tới 979 USD cho phiên bản bộ nhớ 256 GB. Trong khi đó, iPhone 12 Pro có mức giá khởi điểm là 999 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB và cao nhất là 1.299 USD cho phiên bản bộ nhớ 512 GB. Trang nghiên cứu Statista đã thực hiện so sánh giá của iPhone 12 và iPhone 12 Pro ở các quốc gia khác nhau và bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả này. Theo đó, iPhone 12 và iPhone 12 Pro đắt nhất thế giới tại thị trường Ấn Độ. Người dùng tại đây sẽ phải bỏ ra 1.158 USD để sở hữu chiếc iPhone 12 phiên bản 128 GB và 1.636 USD để trở thành chủ nhân chiếc iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB. Trong khi đó, người dùng tại bang California (Mỹ) sẽ được sở hữu iPhone 12 rẻ nhất thế giới với mức giá chỉ khoảng 943 USD cho phiên bản 128 GB. Để sở hữu chiếc iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB, người dùng tại bang này sẽ phải bỏ ra 1.071 USD. Cũng theo báo cáo của Statista, Nhật Bản là thị trường có giá iPhone 12 rẻ thứ hai trên thế giới, khi mức giá iPhone 12 phiên bản 128 GB là 947 USD và iPhone 12 Pro phiên bản 128 GB là 1.114 USD. Ở Anh, Đức và Pháp cần 1.096 đến 1.126 USD (từ 25,4 triệu đến 26,1 triệu đồng). Bên cạnh đó, thep như nghiên cứu, tại đất nước đông dân như Trung Quốc, giá của iPhone 12 128GB ở Trung Quốc là khoảng 1.010 USD (23,4 triệu đồng). Được biết, mức giá được Statista sử dụng để so sánh của iPhone 12 và iPhone 12 Pro tại các thị trường là phiên bản quốc tế đã đi kèm đầy đủ các khoản thuế, phí… Tuy nhiên, thống kê của Statista chỉ được thực hiện đối với các thị trường có iPhone 12 và 12 Pro bán ra trong đợt đầu tiên vào ngày 23/10. Trong khi đó, một số nguồn tin ccho hay iPhone 12 tại Singapore - thị trường người Việt thường đổ xô xếp hàng mua iPhone, sẽ có giá bán từ 956 USD (khoảng 22,1 triệu đồng) hoặc iPhone 12 Pro - 1.214 USD (khoảng 28,1 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, theo các hệ thống bán lẻ, iPhone 12 phiên bản 128GB sẽ có mức giá khoảng 26,99 triệu đồng và iPhone 12 Pro 128GB sẽ có giá khoảng 30,99 triệu đồng. Trước đó, một số người có kinh nghiệm mua bán iPhone dự đoánchiếc iPhone 12 đầu tiên sẽ được nhập vào đầu tháng 12 với giá dự kiến từ 24,9 triệu đồng. Thời gian mở bán iPhone 12 bắt đầu vào lúc 9h ngày 16/10 và sắp lên kệ tại cửa hàng từ ngày 23/10 đối với 2 phiên bản iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Những người chờ đợi iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max sẽ đợi đến tháng 11 - từ ngày 6/11 cho đợt Pre-order và sẽ lên kệ tại cửa hàng từ 13/11. Dân Việt đổ xô mua iphone 12 | THDT