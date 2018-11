Xem phong thủy số nhà biết ngay đời "lên voi hay xuống chó"

Nếu muốn biết cuộc đời mình sẽ gặp nhiều may mắn hay vận hạn thì bạn hãy thử xem số ngôi nhà theo cách dưới đây nhé!

Mỗi chi tiết dù là nhỏ nhất trong căn nhà đều có vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Ví dụ, phòng ngủ có ảnh hưởng tới sức khỏe của từng thành viên trong gia đình và nó duy trì năng lượng cho cả căn nhà. Sự giàu có, thịnh vượng lại được quyết định bởi cửa chính căn nhà. Và số nhà cũng không phải là một ngoại lệ.

Có những con số tốt và xấu, do đó, việc biết được số nhà mang lại phong thủy tốt hay xấu là rất quan trọng. Nếu số nhà mang lại phong thủy xấu thì bạn cần làm gì để hóa giải nó?

Ảnh minh họa. Cách tính số nhà tốt - xấu theo phong thủy



- Tính tổng các chữ số trong số nhà. Nếu biển số nhà có chữ cái, hãy quy đổi nó ra thành số thứ tự của chữ cái đó trong bảng chữ cái (Ví dụ: 125C, cách tính sẽ là 1+2+5+3 do C ở vị trí thứ 3 trang bảng chữ cái).

- Khi được kết quả là số có hai chữ trở lên, tiếp tục cộng các chữ số của nó lại với nhau. Làm như vậy cho đến khi, số thu được là số có 1 chữ số (tức là số từ 0 đến 9) và xem xét ý nghĩa của con số đó để biết ý nghĩa của nó.

Ý nghĩa các con số trong phong thủy

Số 1: Số 1 trong phong thủy nhà mang ý nghĩa của một sự khởi đầu mới. Mọi người trong nhà sự nghiệp rất thành công, luôn đứng ở vị trí đầu, sớm muộn cũng làm “sếp”. Tuy nhiên, về đời sống tình cảm thì sẽ hơi cô độc, người trẻ tuổi trong nhà thường lận đận đường tình duyên.

Số 2: Mang thuộc tính hệ Mộc nên số 2 tượng trưng cho cuộc sống cân bằng. Gia chủ sẽ không quá tài vương, cuộc sống yên bình, tài chính ổn định, đủ ăn tiêu.

Số 3: Con số này không mấy tốt đẹp. Nó sẽ khiến năng lượng tốt tìm đến ngôi nhà bị phân tán, gia chủ dễ căng thẳng trong công việc, không có động lực phát triển. Đồng thời vấn đề tài chính thường rơi vào tình trạng khó khăn, hao hụt mạnh.

Số 4: Số 4 trong phong thủy có nghĩa là “tử” nên rất xấu. Ngôi nhà sẽ luôn trong trạng thái buồn tẻ, tăm tối, sinh khí yếu. Những người sống trong căn nhà này có cuộc sống không được thuận lợi, công việc trì trệ, bị người khác hãm hại, làm ăn thì thua lỗ. Về chuyện tình cảm cũng không tươi sáng, hôn nhân bấp bênh, hay xảy ra cãi vã, vô cùng mệt mỏi.

Số 5: Con số bình yên, chủ nhân căn nhà thường xuyên gặp may mắn nên cuộc sống khá an nhàn, không mấy vất vả. Tuy nhiên, nên tránh mời bạn bè đến chơi nhà thường xuyên kẻo bị ám vận xấu, gặp phải điều không may như bị lừa gạt, gặp nạn…

Số 6: Ngôi nhà số 6 mang đến nguồn vượng khí hoàn hảo, thanh bình đặc biệt đối với cặp vợ chồng mới cưới. Cuộc sống hôn nhân sẽ rất bền đẹp, 2 người thấu hiểu nhau, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tới tuổi trung niên mà vẫn ở căn nhà này sẽ đón được nhiều tài lộc, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang.

Số 7: Con số đại kị mà không người nào muốn sở hữu. Theo phong thủy, số 7 có nghĩa là “thất”, là mất nên người trong nhà này cả đời không có tài lộc. Thậm chí, gia chủ ngôi nhà sẽ thường xuyên gặp phải xui xẻo, mất tiền, mang bệnh nặng.

Số 8: Đây là con số của sự thịnh vượng, tiền tài và nếu ai đang mong muốn trở thành nhà lãnh đạo, người quyền lực thì hoàn toàn yên tâm, sớm muộn cũng thành hiện thực.

Số 9: Được mệnh danh là con số “vua” bởi nó tượng trưng cho vua chúa, hoàng tộc thời xưa. Do vậy, nó mang một khí chất mạnh mẽ, vĩnh cửu. Mọi người sống trong căn nhà này không những sống thọ, mạnh khỏe mà còn rất may mắn. Trong công việc thì nhanh thăng chức, kinh doanh thì “buôn may bán đắt”, tiền đầy túi. Trong đời sống tình cảm, hôn nhân thì bền lâu, hạnh phúc.

Cách đơn giản hóa giải số nhà xấu

Do tất cả chúng ta đều muốn thịnh vượng nên những bậc thầy phong thủy đề nghị rằng bạn cần chọn số 8 cho ngôi nhà của bạn.

Để có số nhà bằng với số 8, một số người tự thêm số vào số nhà. Bằng cách nhà bạn có số phong thủy là 2, vậy bạn có thể lấy nước sơn móng tay không màu vẽ con số 6 vào góc nhỏ bên cạnh.

Đây là một trong những cách chữa đơn giản nhất trong phong thủy và nó tác động khá hiệu quả.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.