Cảnh tượng sốc ở khu ổ chuột New York cuối thế kỷ 19

GIa đình gồm hai vợ chồng và năm đứa con trong căn hộ một phòng ở khu ổ chuột New York cuối thế kỷ 19. Ảnh: Jacob Riis. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi đan len trong căn phòng nhỏ của mình ở khu ổ chuột New York năm 1895. Ảnh: Jacob Riis. Những người đàn ông nhập cư chen chúc trong căn phòng ở khu chung cư trên phố Bayard. Ảnh: Jacob Riis. Chiếc giường làm từ ván gỗ gác trên hai thùng rượu đặt trong ngõ hẻm của một người đàn ông hành nghề bán rong. Ảnh: Jacob Riis. Những người đàn ông ngủ la liệt trên sàn của một phòng trọ dành cho người vô gia cư ở thành phố New York năm 1886. Phí ngủ qua đêm là 5 xu. Ảnh: Jacob Riis. Trẻ em khu ổ chuột lao động tại một công trường để trang trải cuộc sống, 1888. Ảnh: Jacob Riis. Một ngõ hẻm ở khu ổ chuột New York năm 1888. Ảnh: Jacob Riis. Trong căn hộ của một gia đình người Anh nghèo mới nhập cư ở New York, 1888. Ảnh: Jacob Riis. Các thiếu niên trong hẻm Mulley, khu ổ chuột New York năm 1888. Ảnh: Jacob Riis. Cậu bé làm việc trong xưởng may ở khu ổ chuột, 1889. Ảnh: Jacob Riis. Trẻ em lao động trong một xưởng sản xuất đồ thủy tinh, khoảng năm 1890. Ảnh: Jacob Riis. Một nhóm phụ nữ và trẻ em vô gia cư tạm trú trong đồn cảnh sát Manhattan vào mùa đông. Ảnh: Jacob Riis. Một người nhập cư Do Thái sống trong một hầm rượu nhếch nhác, 1890. Ảnh: Jacob Riis. Giấc ngủ của trẻ em nghèo trên phố Mulberry. Ảnh: Jacob Riis. Hai chị em ngồi cạnh thùng rác trước cửa nhà. Ảnh: Jacob Riis. Một người mẹ người gốc Italia ngồi ôm con tại một ngõ hẻm của phố Jersey. Ảnh: Jacob Riis. Một khu nhà tạm bợ của cư dân khu ổ chuột New York. Ảnh: Jacob Riis. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

GIa đình gồm hai vợ chồng và năm đứa con trong căn hộ một phòng ở khu ổ chuột New York cuối thế kỷ 19. Ảnh: Jacob Riis. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi đan len trong căn phòng nhỏ của mình ở khu ổ chuột New York năm 1895. Ảnh: Jacob Riis. Những người đàn ông nhập cư chen chúc trong căn phòng ở khu chung cư trên phố Bayard. Ảnh: Jacob Riis. Chiếc giường làm từ ván gỗ gác trên hai thùng rượu đặt trong ngõ hẻm của một người đàn ông hành nghề bán rong. Ảnh: Jacob Riis. Những người đàn ông ngủ la liệt trên sàn của một phòng trọ dành cho người vô gia cư ở thành phố New York năm 1886. Phí ngủ qua đêm là 5 xu. Ảnh: Jacob Riis. Trẻ em khu ổ chuột lao động tại một công trường để trang trải cuộc sống, 1888. Ảnh: Jacob Riis. Một ngõ hẻm ở khu ổ chuột New York năm 1888. Ảnh: Jacob Riis. Trong căn hộ của một gia đình người Anh nghèo mới nhập cư ở New York, 1888. Ảnh: Jacob Riis. Các thiếu niên trong hẻm Mulley, khu ổ chuột New York năm 1888. Ảnh: Jacob Riis. Cậu bé làm việc trong xưởng may ở khu ổ chuột, 1889. Ảnh: Jacob Riis. Trẻ em lao động trong một xưởng sản xuất đồ thủy tinh, khoảng năm 1890. Ảnh: Jacob Riis. Một nhóm phụ nữ và trẻ em vô gia cư tạm trú trong đồn cảnh sát Manhattan vào mùa đông. Ảnh: Jacob Riis. Một người nhập cư Do Thái sống trong một hầm rượu nhếch nhác, 1890. Ảnh: Jacob Riis. Giấc ngủ của trẻ em nghèo trên phố Mulberry. Ảnh: Jacob Riis. Hai chị em ngồi cạnh thùng rác trước cửa nhà. Ảnh: Jacob Riis. Một người mẹ người gốc Italia ngồi ôm con tại một ngõ hẻm của phố Jersey. Ảnh: Jacob Riis. Một khu nhà tạm bợ của cư dân khu ổ chuột New York. Ảnh: Jacob Riis. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.