Vịnh Hạ Long lọt top kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất TG

Tờ báo này khẳng định: "Vẻ đẹp tự nhiên làm cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong những địa điểm du lịch số một của Việt Nam. Vịnh cũng là một di sản thế giới của UNESCO. Cách tốt nhất để xem các tháp đá vôi đáng kinh ngạc của Hà Long là bằng thuyền. Trên thực tế, nhiều khách du lịch đã ở lại qua đêm trên một chiếc thuyền trong vịnh Hạ Long". Các kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới khác do Insider bình chọn. Ảnh: Salar de Uyuni, Bolivia. (ảnh: Insider). Caño Cristales River, Colombia. (ảnh: Insider). Waitomo Glowworm Caves, New Zealand. (ảnh: Insider). Lake Hillier, Australia. (ảnh: Insider). The Dead Sea, Israel and Jordan. (ảnh: Insider).The Stone Forest, Trung Quốc. (ảnh: Insider). Salar de Uyuni, Bolivia. (ảnh: Insider). Masazir Lake, Azerbaijan. (ảnh: Insider). Zhangye Danxia Landform Geological Park, Gansu, Trung Quốc. (ảnh: Insider). Geiranger Fjord, Møre og Romsdal County, Na uy. (ảnh: Insider). Lake Nakuru, Kenya. (ảnh: Insider). Tegalalang Rice Terrace, Tegalalang and Ubud, Indonesia. (ảnh: Insider). Reynisfjara Beach, Vik, Iceland. (ảnh: Insider). Verdon Gorge, Pháp. (ảnh: Insider). The Cliffs of Moher, County Clare, Ireland. (ảnh: Insider).

