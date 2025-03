Tiết lộ sốc về Từ Hi Thái Hậu, giật mình nhất số 5

1. Xuất thân từ một phi tần. Ban đầu, Từ Hi chỉ là một phi tần bậc thấp của Hoàng đế Hàm Phong, nhưng nhờ sinh hạ hoàng tử, bà dần có được địa vị vững chắc trong cung đình. Ảnh: Pinterest. 2. Cùng Nữu Hỗ Lộc Thái hậu nhiếp chính. Sau khi Hoàng đế Hàm Phong qua đời, Từ Hi cùng Nữu Hỗ Lộc Thái hậu (vợ chính của Hàm Phong) trở thành nhiếp chính cho con trai bà – Hoàng đế Đồng Trị. Ảnh: Pinterest. 3. Sử dụng chính biến để củng cố quyền lực. Năm 1861, bà liên kết với các đại thần trong triều để lật đổ nhóm quan lại nhiếp chính, từ đó nắm giữ quyền lực thực sự. Ảnh: Pinterest. 4. Trị vì từ hậu cung nhưng thao túng cả triều đình. Dù không chính thức xưng hoàng đế, Từ Hi Thái hậu vẫn kiểm soát triều chính bằng cách chi phối các hoàng đế trẻ và các quan lại trung thành. Ảnh: Pinterest. 5. Nổi tiếng với cuộc sống xa hoa. Bà sử dụng ngân khố triều đình để xây dựng cung điện, tổ chức yến tiệc xa hoa và mua sắm vô số trang sức, quần áo lộng lẫy. Ảnh: Pinterest. 6. Có sở thích đặc biệt với món ăn tinh tế. Những bữa ăn của bà thường gồm hàng trăm món, được chế biến công phu từ nguyên liệu quý hiếm nhất trong thiên hạ. Ảnh: Pinterest. 7. Đàn áp phong trào cải cách Duy Tân. Năm 1898, bà ra tay dập tắt cuộc cải cách do Hoàng đế Quang Tự khởi xướng, đồng thời giam lỏng hoàng đế tại Dụ Hoa Viên. Ảnh: Pinterest. 8. Qua đời chỉ một ngày sau Hoàng đế Quang Tự. Bà mất ngày 15/11/1908, chỉ một ngày sau khi Hoàng đế Quang Tự qua đời một cách bí ẩn, làm dấy lên nghi vấn về sự can thiệp của bà vào cái chết của Quang Tự. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

