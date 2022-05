Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Đinh Văn Chiến

Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1952

Thành tích đạt được

- Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp nhà nước; 02 đề tài cấp Bộ, cấp thành phố, 02 đề tài cấp trường, 04 đề tài nhánh cấp Bộ đã được nghiệm thu; Trong đó có 01 đề tài cấp thành phố Hà Nội nghiệm thu đạt loại xuất sắc năm 2011 và được cấp bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích năm 2013.

GS.TS. Đinh Văn Chiến

- Là chủ biên của 05 quyển sách (trong đó 02 sách giáo trình và 03 sách tham khảo) được xuất bản năm 2008, 2016, 2014, 2015, 2017.

- Với học hàm, học vị là Giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực máy và thiết bị khai thác mỏ, đã đề xuất và trực tiếp thực hiện đề tài dự án chế tạo cột cống giữ mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị mỏ, góp phần giảm gỗ chống lò, góp phần giữ gìn môi trường, tăng năng suất, giảm giá thành khai thác, nâng cao đời sống người lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Nghiên cứu phục hồi sự mòn hỏng chi tiết trục cam ô tô Catepilo 733E, giá thành chỉ bằng 40 -45% giá mua mới, đã thực hiện hợp đồng chuyển giao ứng dụng ở mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh, nhờ đó được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích năm 2013.

- Với vai trò là Viện trưởng Viện KHCN Cơ khí, Tự động hóa và Môi trường đang được Bộ KHCN giao chủ trì đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề sen phát triển bền vững gắn với du lịch của Việt Nam”, thời gian thực hiện từ 2020 - 2023, đã thực hiện xong giai đoạn 1, đang triển khai thực nghiệm tại Mỹ Đức, Hà Nội, Huế và Đồng Tháp. Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh kết hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất để chế tạo các máy, thiết bị cơ khí, tự động hóa phục vu cho khai thác khoáng sản, chế biến nông sản sau thu hoạch.

- Với tư cách là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nghiên cứu Biên tập công trình KH&CN Việt Nam, đã tham gia với tư cách Phó Ban tổ chức 6 Hội nghị quốc tế về KH&CN tại Hà Nội năm 2016, tại TP Hồ Chí Minh năm 2017, tại Đà Nẵng 2018, Hà Nội 2019, Nha Trang 2020, Quảng Ninh 2021 và dự kiến tháng 11/2022 tại Đại học Nam Cần Thơ.

- Với tư cách là thành viên Hội đồng biên tập tạp chí cơ khí Việt Nam đã góp phần phản biện và đóng góp cho Tạp chí ngày càng phát triển.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2019

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2001, 2005, 2010

- Bằng khen của Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam năm 2006

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011.

- Huy hiệu thợ mỏ vẻ vang của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam năm 2016.