Vì sao gậy Như Ý chỉ nhất nhất nghe lời Tôn Ngộ Không?

Trong "Tây Du Ký", Tôn Ngộ Không là nhân vật được nhiều người yêu thích nhất. Nhân vật này được Ngô Thừa Ân mô tả sở hữu 72 phép thần thông biến hóa và sở hữu gậy Như Ý. Nhờ đó, Tôn Ngộ Không đánh bại, tiêu diệt được nhiều yêu quái trên đường phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Hành trình Tôn Ngộ Không có được gậy Như Ý khá ly kỳ. Sau khi học thành tài 72 phép thần thông biến hóa do Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy, Tôn Ngộ Không đi khắp nơi tìm vũ khí phù hợp với mình.Tôn Ngộ Không biết được thủy cung của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng có nhiều vũ khí nên quyết định tìm đến. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi thứ khí thần thông như kiếm, giáo và kích nặng hàng ngàn cân do Đông Hải Long Vương đưa ra, Tôn Ngộ Không đều không thể thỏa mãn. Thấy vậy, Đông Hải Long Vương liền chỉ cho Tôn Ngộ Không thần châm (tức gậy Như Ý) nặng tới 1 vạn 3 ngàn 5 trăm cân với mục đích khiến con khỉ thấy khó mà trở về. Thế nhưng, ngay khi gặp Tôn Ngộ Không, gậy Như Ý phát sáng và có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý sử dụng, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau. Nhờ đó, Tôn Ngộ Không có được gậy Như Ý và sử dụng hiệu quả vũ khí kỳ diệu có uy lực mạnh, tung hoành ngang dọc từ trên trời, mặt đất, dưới biển hay âm phủ. Gậy Như Ý nhận Tôn Ngộ Không làm chủ và hết mực nghe lời chủ nhân. Điều này được cho là vì liên quan đến người chế tạo gậy Như Ý. Trong "Tây du ký", Thái Thượng Lão Quân đã tạo ra gậy Như Ý (tên đầy đủ là Như Ý Kim Cô Bổng). Viên đá sinh ra Tôn Ngộ Không cũng được đệ tử của Thái Thượng Lão Quân mang lên Hoa Quả Sơn. Gậy Như Ý thực chất là do ông chế tạo riêng cho Tôn Ngộ Không. Do vậy, khi gặp Tôn Ngộ Không, gậy Như Ý tự động nhận chủ. Kể từ đó, nó chỉ nghe lời Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, để che mắt người khác, sau khi Thái Thượng Lão Quân làm xong gậy Như Ý, ông đã giao cho Đại Vũ dùng để trị thủy. Về sau, Đại Vũ để nó lại Đông Hải, gần Hoa Quả Sơn, chờ ngày gặp được chủ nhân thực sự. Mời độc giả xem video: Đắc đạo thành Phật, sao Tôn Ngộ Không không thể đi tìm Bồ Đề Tổ Sư?

