Sự thật giá trị không ngờ của vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không

Nhiều người ấn tượng và nhớ rõ hình ảnh Tôn Ngộ Không đội trên đầu vòng kim cô trong suốt hành trình cùng Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Biết Tôn Ngộ Không là người có 72 phép thần thông biến hóa, nóng nảy, hung hăng, hay nổi loạn, khó dạy bảo nên Quan Âm Bồ Tát đã đưa cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô để đội lên đầu người đồ đệ tinh quái này. Quan Âm Bồ Tát cũng dạy bài chú "Khẩn cô nhi" vòng kim cô cho Đường Tăng để có thể chế ngự được Tôn Ngộ Không. Sở dĩ như vậy là vì ban đầu khi chưa đội vòng kim cô, Tôn Ngộ Không đập một gậy Như Ý chí mạng vào con hổ dữ khiến Đường Tăng sợ quá suýt ngã ngựa. Sau đó, Tôn Ngộ Không giết chết 6 tên cướp chặn đường, lột lấy quần áo và tiền bạc. Chứng kiến cảnh tượng đó, Đường Tăng trách mắng Tôn Ngộ Không. Điều này khiến Tề Thiên Đại Thánh bực tức nên dùng phép cân đẩu vân và bay vút về Hoa Quả Sơn. Sau khi Tôn Ngộ Không bỏ đi khi mới bắt đầu hành trình thỉnh kinh chưa được bao lâu, Quán Âm Bồ Tát đã hóa thân làm bà lão và tặng cho Đường Tăng 5 bảo bối. Năm bảo bối gồm: áo cà sa gấm khi mặc vào thì thoát khỏi luân hồi; cây gậy tích trượng chín vòng, cầm vào thì không bị hãm hại; và 3 chiếc vòng. Trong 3 chiếc vòng, nổi tiếng nhất là vòng kim cô đội lên đầu Tôn Ngộ Không cùng bài chú "Khẩn cô nhi" để kiềm chế đồ đệ có tính cách nóng nảy, bướng bỉnh này. Hàm ý của bài chú này là một người trước hết phải nguyện ý quản chắc cái tâm của mình thì mới tính là bắt đầu chân chính tu luyện. Chiếc vòng thứ hai mà Quán Âm Bồ Tát đưa cho Đường Tăng được đeo lên đầu Hắc Hùng Tinh (yêu tinh gấu đen) và có tên là "Cấm cô nhi". Chiếc vòng cuối cùng được đeo lên cổ Hồng Hài Nhi có tên "Kim cô nhi". Sau khi đeo vòng kim cô lên đầu, mỗi khi Tôn Ngộ Không phạm sai lầm, Đường Tăng sẽ niệm bài chú "Khẩn cô nhi". Theo đó, Tôn Ngộ Không đau đầu dữ dội và dần dần tính cách thay đổi, không còn phạm nhiều lỗi do nóng nảy, tức giận như trước. Nỗi đau đớn của Ngộ Không khi bị niệm chú kim cô là ẩn dụ cho nỗi thống khổ mà con người trải qua trên hành trình tu luyện. Việc đeo vòng kim cô không phải do Quan Âm quyết định mà là quy định do Như Lai Phật tổ đặt ra. Vòng kim cô là một bảo bối quan trọng để Tôn Ngộ Không tu tâm dưỡng tính để có thể tu hành đắc đạo. Khi đặt chân đến đất Phật, vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không tự động biến mất. Điều này cho thấy Tôn Ngộ Không đã đạt tới cảnh giới của nhà Phật.

