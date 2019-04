Vạch trần tội ác kinh hoàng của “gã đồ tể” Đức quốc xã

" Gã đồ tể Lyon" Klaus Barbie là một trong những tên tội phạm phát xít Đức khét tiếng nhất. Klaus Barbie bị người đời căm ghét, chửi rủa khi gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng chống lại con người khi làm việc cho chính quyền Hitler. Tên tuổi của Klaus Barbie được biết đến rộng rãi khi y trở thành chỉ huy cơ quan mật vụ Gestapo tại Lyon, Pháp từ năm 1942. Khi ấy, gã 29 tuổi. Kể từ đây, Klaus Barbie từng bước gây ra hàng loạt tội ác nghiêm trọng và được dự luận gọi là "gã đồ tể Lyon". Cụ thể, "gã đồ tể" phát xít Đức Klaus Barbie tạo ra nhiều phòng tra tấn hãi hùng, đẫm máu và tàn bạo áp dụng cho kẻ thù của Đức quốc xã như quân kháng chiến ở Pháp cũng như người Do Thái và những nhóm người khác. Chó cắn, điện giật, đánh đập phạm nhân khiến họ gãy tay chân... là những thủ đoạn tra tấn tàn khốc của Klaus Barbie. Một trong những tội ác khủng khiếp nhất của Klaus Barbie là hành động điên rồ đối với 44 học sinh Do Thái. Những trẻ em vô tội này bị "gã đồ tể Lyon" bắt và đưa đến trại tập trung Auschwitz. Tại đây, toàn bộ tù nhân bị đưa vào các phòng hơi ngạt và tử vong trong đau đớn. Đây chỉ là số nhỏ trong số hàng ngàn người Do Thái bị Klaus Barbie đưa đến các trại tập trung của Hitler. Khi phát xít Đức bại trận trong Thế chiến 2, "gã đồ tể Lyon" Klaus Barbie bỏ trốn khỏi Đức. Phải đến năm 1987, Klaus Barbie mới phải trả giá cho tội ác đã gây ra. Y bị tòa án tại Lyon kết án chung thân và chết trong tù năm 1991 vì ung thư bạch cầu. Khi ấy, Klaus Barbie 77 tuổi. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

