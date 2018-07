Giải mật sư đoàn "đồ tể" nguy hiểm nhất của Đức Quốc xã

Tiền thân của sư đoàn Dirlewanger của Đức quốc xã được thành lập vào ngày 14/6/1940. Khi ấy, trùm phát xít Hitler đã thực hiện ân xá cho những kẻ bị kết tội săn bắn trái phép ở Bavaria và Áo. Nhà độc tài Đức quốc xã muốn sử dụng những tên tội phạm nguy hiểm này để truy lùng các nhóm du kích ở các nước, vùng lãnh thổ bị Đức chiếm đóng. Chỉ huy của sư đoàn với toàn bộ thành viên gồm những tên tội phạm khét tiếng là Oskar Dirlewanger. Y từng bị kết tội cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi vào những năm 1930. Dirlewanger còn gây ra hàng loạt tội ác khác như ăn cắp, gây tạn nạn trong tình trạng say rượu, tấn công tình dục... Dirlewanger gia nhập lực lượng SS - tổ chức vũ trang của Đảng Quốc xã - vào đầu Thế chiến 2. Y được Hitler trọng dụng và giao cho trọng trách chỉ huy sư đoàn chiêu mộ toàn những tên tội phạm "máu mặt" trong xã hội thời bấy giờ. Hitler đặt đơn vị do Dirlewanger chỉ huy dưới quyền kiểm soát của SS nhưng không thuộc biên chế của lực lượng này. Do vậy, sư đoàn đặc biệt này còn được gọi là "Đơn vị đặc nhiệm Dirlewanger". Kể từ khi đi vào hoạt động, với bản tính ngông cuồng, tàn bạo ngấm vào trong máu, các thành viên của sư đoàn Dirlewanger đã gây ra hàng loạt tội ác như hãm hiếp, sát hại dân thường, cướp của, đánh đập người dân... ở Ba Lan trong thời gian nước này bị phát xít Đức chiếm đóng. Đơn vị tội phạm của Hitler được cho là đã xóa sổ nhiều ngôi làng để Đức quốc xã xây dựng trại tập trung. Đơn vị đặc nhiệm Dirlewanger gây sốc dư luận khi gây ra vụ thảm sát Wola. Trong số hàng chục ngàn nạn nhân chết dưới tay sư đoàn Dirlewanger có khoảng 500 trẻ em. Về sau, đơn vị Dirlewanger tham gia phòng thủ Berlin năm 1945 nhưng nhanh chóng bị đánh bại. Sau cùng, Dirlewanger - chỉ huy đơn vị gồm toàn những tên tội phạm của Hitler - bị Quân đội Tự do Pháp ở Đức bắt. Y bị một người lính Ba Lan giết chết trong lúc giam giữ ngày 5/6/1945. Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

