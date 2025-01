Sự thật thú vị về hòn đảo ông Trump muốn sáp nhập vào Mỹ

1. Hòn đảo lớn nhất thế giới. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2.166.086 km². Gần 80% diện tích của nó được bao phủ bởi băng. Ảnh: Pinterest. 2. Không phải là một lục địa. Dù lớn hơn Australia, Greenland không được coi là một lục địa mà chỉ là một đảo vì đặc điểm địa chất và dân số. Ảnh: Pinterest. 3. Là một phần của Đan Mạch. Greenland là một vùng tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, mặc dù có chính quyền riêng và tự quản lý hầu hết các vấn đề nội bộ. Ảnh: Pinterest. 4. Dân cư thưa thớt. Greenland có dân số chỉ khoảng 56.000 người, khiến đây là một trong những nơi có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 5. Người Inuit là nhóm dân tộc chính. Hầu hết dân cư Greenland là người Inuit, tổ tiên của họ di cư từ vùng Bắc Cực Canada hàng ngàn năm trước. Ảnh: Pinterest. 6. Thủ đô nhỏ bé. Thủ đô của Greenland là Nuuk, với dân số chỉ khoảng 19.000 người. Đây là trung tâm văn hóa và chính trị của hòn đảo. Ảnh: Pinterest. 7. Tên gọi gây hiểu lầm. Greenland (Đất xanh) được Erik the Red đặt tên vào khoảng năm 982 để thu hút người định cư, mặc dù phần lớn hòn đảo bị băng bao phủ và rất ít cây xanh. Ảnh: Pinterest. 8. Băng bao phủ hàng triệu năm. Lớp băng của Greenland có tuổi đời hơn 2,5 triệu năm và chứa khoảng 10% lượng băng trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. 9. Biến đổi khí hậu rõ rệt. Greenland là một trong những nơi bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu, với tốc độ tan băng ngày càng gia tăng. Ảnh: Pinterest. 10. Ngày và đêm dài bất thường. Do nằm gần vòng Bắc Cực, Greenland trải qua các ngày hè dài (24 giờ có ánh sáng) và đêm đông kéo dài (24 giờ tối tăm). Ảnh: Pinterest. 11. Đường bộ không phát triển. Có rất ít tuyến đường bộ nối giữa các đô thị và làng mạc ở Greenland. Người dân di chuyển chủ yếu bằng máy bay, tàu thủy, hoặc xe trượt tuyết. Ảnh: Pinterest. 12. Hệ động vật độc đáo. Greenland là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã như gấu Bắc Cực, hải mã, cá voi, tuần lộc, và cáo Bắc Cực. Ảnh: Pinterest. 13. Thế giới băng hà ngoạn mục. Fjords (vịnh hẹp) và sông băng của Greenland tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút nhiều nhà khoa học và du khách khám phá. Ảnh: Pinterest. 14. Nguồn khoáng sản phong phú. Greenland giàu khoáng sản như sắt, vàng, uranium, và đất hiếm, nhưng việc khai thác bị hạn chế do môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 15. Tiềm năng độc lập. Greenland đang ngày càng tăng cường nỗ lực hướng tới độc lập hoàn toàn, với kế hoạch dựa vào tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

1. Hòn đảo lớn nhất thế giới. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2.166.086 km². Gần 80% diện tích của nó được bao phủ bởi băng. Ảnh: Pinterest. 2. Không phải là một lục địa. Dù lớn hơn Australia, Greenland không được coi là một lục địa mà chỉ là một đảo vì đặc điểm địa chất và dân số. Ảnh: Pinterest. 3. Là một phần của Đan Mạch. Greenland là một vùng tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, mặc dù có chính quyền riêng và tự quản lý hầu hết các vấn đề nội bộ. Ảnh: Pinterest. 4. Dân cư thưa thớt. Greenland có dân số chỉ khoảng 56.000 người, khiến đây là một trong những nơi có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 5. Người Inuit là nhóm dân tộc chính. Hầu hết dân cư Greenland là người Inuit, tổ tiên của họ di cư từ vùng Bắc Cực Canada hàng ngàn năm trước. Ảnh: Pinterest. 6. Thủ đô nhỏ bé. Thủ đô của Greenland là Nuuk, với dân số chỉ khoảng 19.000 người. Đây là trung tâm văn hóa và chính trị của hòn đảo. Ảnh: Pinterest. 7. Tên gọi gây hiểu lầm. Greenland (Đất xanh) được Erik the Red đặt tên vào khoảng năm 982 để thu hút người định cư, mặc dù phần lớn hòn đảo bị băng bao phủ và rất ít cây xanh. Ảnh: Pinterest. 8. Băng bao phủ hàng triệu năm. Lớp băng của Greenland có tuổi đời hơn 2,5 triệu năm và chứa khoảng 10% lượng băng trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. 9. Biến đổi khí hậu rõ rệt. Greenland là một trong những nơi bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu, với tốc độ tan băng ngày càng gia tăng. Ảnh: Pinterest. 10. Ngày và đêm dài bất thường. Do nằm gần vòng Bắc Cực, Greenland trải qua các ngày hè dài (24 giờ có ánh sáng) và đêm đông kéo dài (24 giờ tối tăm). Ảnh: Pinterest. 11. Đường bộ không phát triển. Có rất ít tuyến đường bộ nối giữa các đô thị và làng mạc ở Greenland. Người dân di chuyển chủ yếu bằng máy bay, tàu thủy, hoặc xe trượt tuyết. Ảnh: Pinterest. 12. Hệ động vật độc đáo. Greenland là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã như gấu Bắc Cực, hải mã, cá voi, tuần lộc, và cáo Bắc Cực. Ảnh: Pinterest. 13. Thế giới băng hà ngoạn mục. Fjords (vịnh hẹp) và sông băng của Greenland tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút nhiều nhà khoa học và du khách khám phá. Ảnh: Pinterest. 14. Nguồn khoáng sản phong phú. Greenland giàu khoáng sản như sắt, vàng, uranium, và đất hiếm, nhưng việc khai thác bị hạn chế do môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 15. Tiềm năng độc lập. Greenland đang ngày càng tăng cường nỗ lực hướng tới độc lập hoàn toàn, với kế hoạch dựa vào tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch. Ảnh: Pinterest.