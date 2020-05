Phố bán thứ “nhầy nhụa, gớm ghiếc” ở Hà Nội xưa giờ ra sao?

Phố Hàng Rươi là con phố dài 108 m, kéo dài từ phố Hàng Lược đến phố Hàng Mã ở phía Bắc khu phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Vĩnh Trù và thôn An Phú, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ. Tên phố Hàng Rươi có nguồn gốc từ loại hàng hóa đặc biệt được bán trên phố thời xưa. Đó là con rươi, một loài động vật thuộc họ giun nhiều tơ, có vẻ ngoài “nhầy nhụa, nhớp nháp” không mấy dễ nhìn nhưng lại là món ăn quý của đất Bắc. Thời ấy phố Hàng Rươi nằm gần bến sông Hồng. Hằng năm cứ vào mùa rươi (khoảng từ 20/9 – 5/10 Âm lịch) thì có nhiều người từ các vùng Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định mang rươi đến đây bán, họp thành chợ. Vào thời gian này, trên phố xuất hiện nhiều quán rươi, thu hút những thực khách sành sỏi đến thưởng thức các món ăn hấp dẫn từ rươi như chả rươi, rươi hấp, rươi xào, rươi nấu, nem rươi, rươi kho, rươi rang… Thời Pháp thuộc, người Pháp gọi phố là rue des Vers Blancs, nghĩa là phố bán “giun trắng”. Năm 1945, phố này chính thức mang tên là phố Hàng Rươi. Ngày nay, phố Hàng Rươi không còn là chợ bán rươi nữa. Dù vậy, hình ảnh của con rươi không mất hẳn mà vẫn hiện diện lác đác vào mùa rươi với những gánh rươi bán dạo hay quán chả rươi vỉa hè. Mặt hàng chủ đạo trên phố Hàng Rươi đương đại là hoa giả. Từ đầu đến cuối phố có cả chục hộ bày bán các loại hoa giả với đủ các kiểu dáng, màu sắc bắt mắt. Tại đây, khách hàng có thể tìm mua nhiều loại hoa phố biển như hồng, lay ơn, cúc... được tạo dáng bằng chất liệu lụa hoặc nilông với giá rẻ, đẹp, bền dùng để cắm thay hoa thật. Một số cửa hàng còn mở các lớp dạy cắm hoa nghệ thuật. Nhiều ngôi nhà có kiến trúc cổ kính còn được lưu giữ trên phố Hàng Rươi. Trong đó, nhà số 4 có tầng gác từng được dùng làm trụ sở của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương vào khoảng giữa năm 1930, khi đồng chí Trần Phú đã làm việc tại đây một thời gian. Số 56 Hàng Rươi có đình An Phú, là ngôi đình của thôn An Phú xưa. Nằm trên tầng 3 của khu nhà, đây là ngôi đình nằm ở vị trí cao nhất trong các đình chùa của khu phố cổ Hà Nội. Một số hình ảnh khác về phố Hàng Rươi. Nghe ca khúc Việt nam quê hương tôi.

