Lấy phụ nữ có 3 đặc điểm tướng quý nhân này là có cả gia tài

Dái tai to

Người có dái tai dày, to là người có tướng phú quý, về mặt tiền bạc hay bạn bè bằng hữu đều rất tốt. Người phụ nữ có dái tai to và mềm mại sẽ luôn khoan dung độ lượng với mọi người, đối với chồng con thì hết mực yêu chiều chăm sóc, đó sẽ là người có phúc ấm, có nhân duyên và phúc khí cực tốt.

Mũi thẳng miệng vuông lấy chồng quyền thế

Mũi là “phu tinh” trong mệnh phụ nữ, nói cách khác là mũi của người phụ nữ nói lên người chồng tương lại sẽ như thế nào. Người có tướng mũi tốt thì dù bát tự bình thường cũng có thể lấy được người chồng quyền thế. Xem tướng mũi đầu tiên phải xét về hình dạng. Tướng mũi tốt là sống mũi thẳng, nối liền Sơn căn (phần giữa hai đầu lông mày), không ngắt quãng, hơi gồ lên khi nối với ấn đường, nhưng không nên gồ ngay chính giữa. Lỗ mũi ngang bằng với cánh mũi, hơi lộ một chút cũng không sao, đại biểu tâm tính đơn thuần, chân thật, đáng kết giao. Lỗ mũi có thể lộ nhưng không nên cụp xuống, vì chóp mũi cụp xuống là người lòng dạ độc ác, thường có tâm hại người.

Ảnh minh họa.

Người có mũi hơi dài rộng mà phần xương cứng chắc là gia đình có tài sản bạc tỷ. Tướng mũi tốt mà xương lại yếu thì giàu có nhưng chết sớm. Tướng mũi phụ nữ tốt nhất vàng trơn, làn da không thô ráp, đương nhiên không quá lớn, bình thường sau khi gả chồng sẽ hút lộc, thì ra là đa số đều lấy chồng làm quan.

Miệng là nơi thu chi, quản hưởng dụng. Nói cách khác, trong nhà dù giàu có đến đâu mà bạn không ăn uống được thì tiền tài cũng chỉ là hư ảo, không có phúc hưởng, dù cho đeo vàng bạc đầy mình thì nhiều lắm cũng chỉ là nô lệ của tiền tài, cho nên gia đình giàu có không có nghĩa là bạn có lộc mệnh cao. Vì vậy, miệng là cửa lộc mệnh đời người, nhiều tiền không có nghĩa là có phúc khí.

Trong mệnh phụ nữ, miệng nên đoan chính khéo léo, không nên dài rộng, hai cánh môi khép kín, khi ngậm miệng nên ngay ngắn, không nên cười mà như không cười, khóe miệng tốt nhất hơi nhếch lên, như vậy cả đời sẽ không lo lắng, không đụng chạm đến tiểu nhân. Người có khóe miệng rũ xuống thường cô độc, lòng mang nhiều nỗi lo, suy nghĩ nhiều việc, khi nghĩ một chuyện dễ hướng đến chỗ xấu, người phụ nữ như vậy khó mang đến niềm vui cho gia đình, thường không khơi lên được hứng thú của đàn ông. Môi nên che hết răng, người có môi không che răng thì nhiều thị phi, gia nghiệp khó tụ. Miệng lúc nào cũng chu ra như đang thổi hơi là người miệng rộng, môi trên dài khó thổ lộ tình cảm, môi dưới dài về già vô phúc.

Cằm tròn đầy đặn cả đời ấm no

Vì âm khí trong cơ thể phụ nữ thịnh hơn đàn ông nên họ trời sinh có hình dáng mượt mà, dịu dàng. Do đó cằm phụ nữ nên tròn, đầy đặn, đôn hậu giàu có. Những ai có nét tướng này thường có tính tình yên tĩnh, cuộc sống an nhàn, lúc về già có vận thế cũng tốt, có thể an dưỡng hưởng phúc. Mặc dù khuôn mặt trái xoan là một trong những chuẩn mực của cái đẹp ở người phụ nữ, nhưng nếu cằm quá nhọn thì chứng tỏ âm khí không đủ, hậu vận (tuổi lúc xế chiều) sẽ không tốt, tình cảm hôn nhân và cuộc sống về già sẽ khá chênh lệch.

Ngoài ra, còn phải chú ý tốt quá hóa lốp, tức là một người phụ nữ nếu xương quai hàm rất lớn, từ sau lưng cũng có thể nhìn thấy, hay xương gò má quá cao, không nối liền với xương ngọc đường ở sau tai, đây chính là “mặt bạch hổ”, tướng gây trở ngại chồng. Dạng người này tính khí khá hung dữ, tâm tư lợi khá nặng, khó có thể chung sống lâu dài, rất khó xử lý tốt mối quan hệ với người nhà. Trong khi người có xương quai hàm quá nhỏ thường bi quan tiêu cực, thiếu quyết đoán, ít trợ giúp được gì cho sự nghiệp của chồng, được người xưa gọi là dạng ít giúp vận chồng. Vì vậy, hai dạng phụ nữ này đều không thuộc tướng phụ nữ tốt.

Thông thường, tướng phụ nữ vượng phu ích tử là quý tướng khi đáp ứng được "cửu thiên" hay "cửu mỹ tướng", theo đó:

1. Người đầu tròn, trán phẳng phiu tròn trịa, chủ về gia đình có hạnh phúc.

2. Xương lẳn, da nhuận, chủ về đường con cái viên mãn nên người.

3. Môi hồng và cân xứng, răng trắng và đều, chủ về sinh kế dễ dàng, con cái dễ dạy và sinh con không mấy gặp tai ách.

4. Mắt dài và đẹp phối hợp với lông mày thanh tú, chủ vế trường thọ kiện khang lẫn quý hiển.

5. Ngón tay thon, lòng bàn tay khá đầy và ấm, chỉ tay mịn và rõ, chủ về vượng phu có tài lộc.

6. Âm thanh trong trẻo, đầm ấm có hòa khí, chủ về bản thân tôn quý, dễ nổi tiếng.

7. Răng đều, cười tươi mà không lẳng lơ và không lộ sỉ (hở răng hở lợi) chủ về vượng phu ích tử.

8. Đi đứng ngay ngắn, chậm rãi, nhưng không có vẻ nặng nề, nằm ngồi đoan trang, chủ về phúc hậu.

9. Thần khí thanh hòa, da dẻ trắng trẻo tươi nhuận (nhất là da tay chân và mặt) chủ về phẩm hạnh hiền thục và cũng là dấu hiệu thọ khang.

Không cần phải có đủ cửu mỹ tướng, chỉ cần có quá nửa 9 điều kiện kể trên đúng cách, cũng đã đủ được xem là “cát tường", tức tướng tốt rồi.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)