"Nếu chỉ còn một ngày để sống" - Cuộc sống là một món quà

Tác phẩm là bản giao hưởng vừa nhẹ nhàng vừa trầm bổng, kể về những rung cảm đầu đời, tình yêu thương, niềm khao khát được khám phá, trải nghiệm thế giới và sự dũng cảm vượt lên nỗi sợ hãi trước cái chết của cô gái 18 tuổi – Madeline.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống"

Một cuốn sách hay, đầy ý nghĩa. Cuốn sách như một cuốn nhật ký, cũng như một lời tâm tình của một cô bé bị mắc bệnh và không được tiếp xúc với thế giới xung quanh. Mọi câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng đến nỗi bạn sẽ không thể dừng lại bởi niềm thích thú.

“Nếu chỉ còn một ngày để sống” (tác giả: Nicola Yoon, tên sách gốc: Everything, Everything) là cuốn tiểu thuyết bán chạy số 1 của New York Times.

là câu chuyện kể về một cô gái Madeline 18 tuổi mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp (Serve Combined Immunodeficiency), một căn bệnh bị mất khả năng miễn dịch, đại loại như tiếp xúc với cái gì cũng có thể dị ứng, gây khó thở, tim đập nhanh, nặng sẽ dẫn đến tử vong. Đó là lý do mà từ lúc sinh ra, Madeline chỉ sống trong căn nhà của mình, với sự chăm sóc chu đáo của mẹ và cô y tá. Nơi mà mẹ cô cho xây dựng và thiết lập các thiết bị để khử trùng hoàn toàn. Madeline đã sống cùng mẹ 17 năm trong căn nhà vô trùng đó – mẹ cô một bà mẹ tuyệt vời. Madeline rất thích đọc sách và có rất nhiều sách. Có lẽ đó là cách để cô hình dung, khám phá về những điều đẹp đẽ, tuyệt vời ở thế giới bên ngoài kia – nơi mà cô chưa từng một lần chạm đến.