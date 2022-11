Rúng động lời đồn "linh hồn" thoắt ẩn thoắt hiện trong các nhà hát

1. Nhà hát Belasco, thành phố New York, Mỹ: sau khi David Belasco - nhà sản xuất kịch nổi tiếng qua đời vào năm 1931, người ta đồn rằng linh hồn của ông vẫn còn quá lưu luyến với nhà hát nên đã ở lại nơi đây. (Nguồn: Dân trí) Có những phụ nữ đến rạp nói rằng nhiều khi họ không thể ngồi yên được vì như có ai đó trêu chọc sau lưng, người ta cho rằng đó chính là hồn ma nghịch ngợm của nhà sản xuất Belasco vì sinh thời, ông thường xuyên xuất hiện bên các quý bà, quý cô để trêu chọc họ. (Nguồn: Unique Venus) 2. Nhà hát Palace, thành phố Los Angeles, Mỹ: là nhà hát lâu đời nhất ở Los Angeles. Chính tại đây, người ta thường xuyên nhìn thấy những "hồn ma" xuất hiện. Nơi đây có 3 hành lang, sau khi đã “gom” đủ khách sẽ bị khóa lại, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. (Nguồn: wikipedia.org) Các diễn viên biểu diễn trên sân khấu khi nhìn về phía hành lang thường thấy những nhân vật bí ẩn xuất hiện, ra vào hành lang dù khi đó những cánh cửa dẫn vào lối này đã bị khóa và một khi sân khấu đã lên đèn, bảo vệ cũng không cho phép bất kỳ ai được đứng ở đó nữa. (Nguồn: Los Angeles Thetreas) 3. Nhà hát St. James, thành phố Wellington, New Zealand: từng có một diễn viên xiếc nhào lộn người Nga tên là “Yuri” gặp tai nạn khi đang biểu diễn. Cô đã qua đời ngay trong nhà hát mà nguyên nhân được cho là bởi các bóng đèn khi đó chớp tắt một cách kỳ lạ. (Nguồn: Dân trí) Bên cạnh đó, người ta còn thường nghe thấy tiếng than khóc của một người phụ nữ bên trong nhà hát. Theo lý giải, đây là tiếng khóc của một nữ diễn viên từng bị khán giả la ó, đuổi xuống sân khấu. Kể từ đó, nữ diễn viên không ngừng than khóc, tạo thành những âm thanh kỳ lạ bên trong nhà hát. (Nguồn: WellingtonNZ.com) 4. Nhà hát Royal Drury Lane, thành phố London, Anh: một trong những con ma nổi tiếng nhất ở thành phố London chính là “người đàn ông áo xám” thường xuất hiện tại nhà hát Royal Drury Lane. (Nguồn: wikimedia.org) Người ta cũng nói rằng hồi cuối thế kỷ 19, công nhân xây dựng từng tìm thấy bên trong nhà hát một bộ hài cốt. (Nguồn: allcadblocks.com) 5. Nhà hát Adelphi, thành phố London, Anh: linh hồn của nam diễn viên William Terriss, người từng bị đâm chết ngay trong nhà hát hồi năm 1897 cho đến nay vẫn còn ám nhà hát Adelphi. (Nguồn: Ents24) Chuyện kể lại rằng người diễn viên dự bị thay thế cho Terriss đã nằm mơ ngay đêm hôm trước xảy ra vụ án mạng rằng nam diễn viên Terriss nằm sõng xoài trong một vũng máu ở phòng thay đồ. (Nguồn: London) Mời quý độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm| VTV24.

