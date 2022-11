Số phận lạ lùng của gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức

Vào tháng 12/1868, Shimshon Ovitz sinh ra đã mắc chứng lùn bẩm sinh trong một gia đình người Roumanie gốc Do Thái ở làng Rozavlea thuộc vùng Transylvanie. Không mặc cảm bởi khiếm khuyết cơ thể, và có khiếu về âm nhạc và hài hước, Shimshon quyết định biến sự thiệt thòi về hình thể của mình thành một lợi thế để mưu sinh. Với bộ lễ phục màu đen, chiếc mũ quả dưa và một cây gậy trên tay, Shimshon có mặt trong tất cả các buổi lễ hội, đám cưới để ca hát và pha trò mua vui cho mọi người. Dần dần tên tuổi của người nghệ sĩ lùn Shimshon Ovitz vang lừng khắp vùng Transylvanie. Theo thời gian, Shimshon đã hai lần lập gia đình và có tất cả 10 người con, trong đó có ba người phát triển bình thường nhưng lại chết sớm, còn bảy người còn lại đều mắc chứng lùn bẩm sinh như cha. Đó cũng là gia đình của những người lùn đông nhất thế giới. Giống cha, bảy anh chị em lùn của dòng họ Ovitz cũng trở thành nghệ sĩ và cũng nổi tiếng khắp vùng Transylvanie. Năm 1923, ông lão Shimshon qua đời. 7 năm sau, trước khi nhắm mắt, vợ của Shimshon đã trăng trối lại với các con rằng: “Các con phải luôn sống bên nhau cho dù có xảy ra bất cứ điều gì”. Nhớ lời dặn dò của mẹ, 7 anh chị em của gia đình nghệ sĩ lùn Ovitz cùng nhau mưu sinh bằng tài năng nghệ thuật của mình, cùng sống chung hòa thuận dưới một mái nhà và hết mực thương yêu nhau. Vào ngày 30/8/1940, chính quyền Hungarie thân phát xít xua quân xâm chiếm vùng Transylvanie của Roumania và sáp nhập vào lãnh thổ Hungaria, gây nên cảnh ly tán cho không biết bao gia đình. Đến tháng 6/1944, sau một thời gian dài bị lùng sục, sàng lọc, có đến 400.000 người Roumania gốc Do Thái sinh sống tại vùng Transylvanie bị bắt giữ rồi đưa đến tại tập trung tử thần Auschwitz, trong đó có 7 anh em gia đình nghệ sĩ lùn Ovitz. Sự xuất hiện của những người lùn thuộc gia đình Ovitz tại Auschwitz đã kích thích sự tò mò của Josef Mengele nên hắn liền ra lệnh đưa họ đến giam giữ tại một nơi đặc biệt thay vì bị hành hạ rồi xua vào các phòng hơi ngạt như nhiều người Do Thái khác. Từ đó, số phận của gia đình Ovitz rơi vào tay bác sĩ Josef - kẻ luôn mở miệng nói về những điều tốt đẹp giả dối. Ngay khi tiếp nhận 7 người lùn, những bác sĩ trợ lý cho Josef cũng nhận ra các thí nghiệm của ông này mang lại quá nhiều kết quả đáng lo ngại. Theo như người lùn Ovitz cuối cùng – bà Elizabeth cho biết những người trong trại y tế tiêm những dung dịch không xác định được vào tử cung của họ sau đó đâm kim vào người để lấy mẫu máu. Josef quỷ quái xem những người lùn là "món đồ" yêu thích của mình và không hề có ý định giết họ. Ngoài ra, tên bác sĩ Josef còn nhổ răng và rút xương của những người lùn mà không sử dụng thuốc gây mê. Tội ác tiếp diễn, Josef còn đổ nước sôi vào tai của 7 chị em trước khi cho nước đá vào. Gã bác sĩ này còn nhỏ vào mắt họ những chất hóa học để làm họ mù đi. Tuy nhiên, trong mắt của 7 chị em nhà Ovitz, Josef không khác gì vị cứu tinh. Tay bác sĩ này còn thường xuyên mang các món quà tặng bao gồm kẹo và đồ chơi thuộc về những đứa trẻ đã chết ở trại tập trung cho gia đình Ovitz. Con trai 18 tháng tuổi của Leah Ovitz còn gọi Josef là "bố". Năm 1945, Liên Xô giải phóng nơi đây, cứu những người bị tra tấn khỏi trại tập trung Auschwitz. Josef đã gom tất cả tài liệu bỏ trốn và hội người lùn được trả tự do. Năm 1979, người đàn ông quái gở này qua đời ở Brazil. Sau này, Perla Ovitz, người cuối cùng sống sót của gia đình (qua đời năm 2001), đã thừa nhận những việc làm rùng rợn mà bác sĩ Josef làm với họ trong thời gian họ bị giam giữ, nhưng người phụ nữ này vẫn dành nhiều sự tôn trọng đối với người đàn ông này. "Nếu thẩm phán có hỏi tôi rằng liệu có nên treo cổ Josef hay không thì tôi sẽ bảo hãy để ông ấy ra đi" - Perla nói. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ ngôi trường chỉ có duy nhất 1 học sinh ở Trung Quốc (Nguồn: VTC14).

