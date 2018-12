Linh vật mang điềm lành, may mắn giúp gia đình thịnh vượng

Đây chính là linh vật mang điềm lành, sở hữu sức mạnh thần bí có trong nhà sẽ vạn may mắn, gia đình vượng - hãy tìm hiểu ngay hôm nay.

Tỳ hưu

Tương truyền tỳ hưu là con vật đuổi tà, ăn vàng bạc châu báu ở tứ phương mà chỉ ăn chứ không thải ra cái gì. Vì thế, mọi người tin rằng đây là vật sẽ đem đến tài lộc cho gia đình ngày càng nhiều thêm thứ không bao giờ mất đi.

Việc bày tì hưu cũng cần lưu ý không để đầu hướng thẳng vào cửa chính và gương, không để đầu đối diện với nhà vệ sinh hay cửa sổ, nhưng cũng không được đặt ở vị trí cao quá đầu người và tránh hết sức việc di chuyển tượng tì hưu.

Tỳ hưu trong phong thủy

Theo truyền thuyết, Tỳ Hưu là một linh vật có hình dáng giống Kỳ Lân nhưng người dài hơn một chút vì là con thứ chín của Rồng. Khi sinh ra Tỳ Hưu bị dị tật không có hậu môn nên chỉ vài ngày sau khi chào đời liền về trời. Ngọc Hoàng Thượng đế thương tình thấy Tỳ Hưu còn đỏ hỏn nên đau xót ban cho thành thần.

Tỳ hưu có mặt con Lân đực, có một sừng và có râu, mình to, mông to như mông bò, đuôi dài, có chùm lông đuôi rậm. Thức ăn của chúng là vàng bạc, châu báu. Vì không có hậu môn do vậy vàng bạc chỉ có vào mà không có ra. Vì vậy, Tỳ Hưu được ưa chuộng bày trong nhà ở, văn phòng để hút tiền vào như nước.

Theo quan điểm phong thủy, Tỳ Hưu được coi như một linh vật mang điềm lành, sở hữu sức mạnh thần bí có khả năng bảo vệ của cải khỏi thất thoát.

Bên cạnh đó, Tỳ Hưu cũng được sử dụng để chống lại những năng lượng tiêu cực của sao Thái Tuế. Chúng có thể được đặt tại các khu vực bị chiếu hoặc ngược hướng với sao Thái Tuế hàng năm để giảm nhẹ các ảnh hưởng xấu.

Cách khai quang cho Tỳ Hưu

Trước khi bày Tỳ Hưu cần chọn ngày đẹp để khai quang. Đặt Tỳ Hưu quay về phía Thần Tài rồi đứng phía sau chắp tay cầu nguyện những điều mình mong muốn. Sau đó, quay Tỳ Hưu quay lại phía mình rồi lấy khăn bông thấm nước chè hoặc nước muối sạch lau hai mắt Tỳ Hưu mỗi bên ba lần.

Tiếp đó, bạn lấy tay trái giữ tai Tỳ Hưu, tay phải xoa đầu từ trước ra sau ba lần. Cuối cùng mới tháo dây vải đỏ ở cổ để bày Tỳ Hưu trong nhà. Sau khi cố định vị trí Tỳ Hưu thì không được tùy tiện thay đổi. Trước khi dịch chuyển lại phải dùng vải đỏ che phủ đầu rồi mới mang tới vị trí mới.

