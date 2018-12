Xếp hạng con giáp may mắn và đen đủi nhất tháng 1/2019

Tuổi Thìn: Do có Tài Tinh soi chiếu cung mệnh nên người tuổi Thìn sẽ có cơ hội kiếm tiềm, đặc biệt lương, thưởng sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba năm ngoái. Đồng thời con giáp này cũng sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn. Ngoài ra tháng 1 cũng là tháng vận đào hoa rực sáng của người tuổi Thìn, con giáp này sẽ có hỷ sự về tình cảm, hôn nhân. Tuổi Dậu: Tháng 1/2018, do được thần may mắn phù hộ nên người tuổi Dậu suôn sẻ, thuận lợi trong mọi mặt của cuộc sống. Sự nghiệp vượng, tài vận phát, chuyện tình cảm lại ngọt ngào, hạnh phúc. Tuổi Tý: Tháng 1/2019 là thời điểm người tuổi Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp mang lại những cơ hội thuận lợi cho sự nghiệp cũng như tăng thêm thu nhập. Tuổi Dần: Tháng 1/2019 không phải là thời điểm may mắn của người tuổi Dần. Con giáp này dễ vì những sai sót nhỏ mà gặp phải những vấn đề, khúc mắc lớn, thậm chí còn bị tiểu nhân thừa cơ hãm hại. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ nhưng lại dễ bị kích động. Tháng 1/2019, con giáp này dễ trở thành đối tượng bị công kích trong công việc khiến cho sự nghiệp, tài vận đi xuống không phanh. Tuổi Thân: Tháng 1/2019, người tuổi Thân dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng trong công việc. Lời khuyên cho con giáp này là nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng để tiểu nhân “thừa nước đục thả câu”. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

