Sự thật cực sốc đời sống tình ái kỳ quái thời cổ đại

Người Ai Cập cổ đại quan niệm rằng, pharaoh là hiện thân của thần Ra - một trong những vị thần quan trọng nhất trong đời sống tâm linh. Nguyên do là vì vị thần này có quyền lực ở mọi phần của thế giới, từ bầu trời, mặt đất tới thế giới bên kia. Vị thần này cũng liên quan đến đời sống tình ái của người Ai Cập. Thậm chí, mọi dạng sống trên Trái đất đều do thần Ra tạo ra bằng cách gọi tên bí mật của chúng. Có truyền thuyết kể rằng, con người được tạo ra từ nước mắt và mồ hôi của thần Ra. Kỳ lạ hơn, người Ai Cập thời cổ đại quan niệm thủy triều và dòng chảy của sông Nile là do sự xuất tinh của thần Ra. Xuất phát từ quan niệm này, các pharaoh có truyền thống thực hiện nghi lễ thủ dâm trước mặt dân chúng. Kế đến, nam giới Ai Cập sẽ thực hiện điều tương tự. Truyền thống này được thực hiện hàng năm để đảm bảo nước sông Nile luôn dồi dào cho mùa màng bội thu. Giới quý tộc Maya rất coi trọng việc nuôi dạy con trai. Theo đó, các bậc cha mẹ không chỉ cung cấp cho con những điều kiện sống tốt nhất, được giáo dục tốt. Không những vậy, cha mẹ còn chăm lo cho đời sống tình dục của con trai. Cụ thể, khi đến tuổi thiếu niên, các bậc cha mẹ thuộc giới quý tộc sẽ tìm cho con trai những chàng trai tuấn tú ở những gia đình bình thường làm bạn tình cho con trước khi kết hôn. Người Maya cho phép nam giới có quan hệ đồng giới. Tuy nhiên, quy định được đặt ra là quý tộc chỉ có thể có những mối tình đồng tính luyến ái với những người ở tầng lớp thấp hơn. Theo đó, nhiều chàng trai thuộc giới quý tộc sống với người tình đồng giới cho đến khi lấy vợ, sinh con.

